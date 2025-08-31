'Dender heeft coach uit de Belgische competitie op het oog om Euvrard op te volgen'

Na het vertrek van Vincent Euvrard naar Standard is Dender actief op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Daarbij heeft de club haar vizier gericht op een bekende naam uit de Belgische competitie: Jay Shoffner, momenteel actief bij Lierse SK.

Eerste gesprek achter de rug

De Amerikaanse coach Jay Shoffner, sinds eind 2024 aan het hoofd van Lierse SK, is door Dender benaderd in het kader van de zoektocht naar een nieuwe trainer. Shoffner voerde inmiddels een eerste gesprek met de clubleiding van Dender, zo meldt Het Nieuwsblad.

Shoffner maakte eerder indruk door Oostende in de tweede klasse te behouden onder moeilijke omstandigheden. Zijn recente prestaties bij Lierse, waar hij het team bijna naar de play-offs loodste, hebben zijn reputatie verder versterkt.



Hoewel het verkennende gesprek tussen Shoffner en Dender inmiddels heeft plaatsgevonden na het vertrek van Euvrard naar Standard, is er nog geen formeel contact geweest tussen Dender en Lierse SK. Shoffner beschikt nog over een lopend contract bij zijn huidige werkgever, wat een eventuele overgang complexer maakt.

Meerdere pistes

Dender onderzoekt meerdere pistes, maar Shoffner lijkt gezien zijn ervaring en recente resultaten een logische keuze. Zijn kennis van de Belgische competitie en zijn vermogen om ploegen te structureren onder druk maken hem aantrekkelijk voor een club die stabiliteit zoekt.

Dender zal in de komende dagen verdere gesprekken voeren en de situatie bij Lierse in acht moeten nemen. Shoffner blijft voorlopig in afwachting van een concreet voorstel.