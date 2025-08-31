Leander Dendoncker kroont zich meteen tot matchwinnaar bij zijn nieuwe club Real Oviedo

Leander Dendoncker kroont zich meteen tot matchwinnaar bij zijn nieuwe club Real Oviedo

Leander Dendoncker speelde zaterdagavond zijn tweede wedstrijd in de Spaanse eerste klasse. Zijn team won met 1-0 dankzij een winnend doelpunt van Leander Dendoncker.

Leander Dendoncker keerde afgelopen zomer terug naar Anderlecht. Het Lotto Park hoopte dat de 30-jarige middenvelder hun messias zou zijn, maar de paars-witte fans bleven op hun honger zitten.

Dendoncker kon niet overtuigen en na een uitleenperiode van één seizoen vetrok de ex-Rode Duivel voor een avontuur in Spanje. Nu speelt hij samen met 40-jarig clubicoon Santi Cazorla voor het Spaanse Real Oviedo.

In de eerste wedstrijd van de competitie werd Real Oviedo geklopt door Real Madrid. Dendoncker speelde toen negentig minuten, maar kon niet verhinderen dat Oviedo met 0-3 de boot inging.

Zaterdagavond stond op de tweede speeldag een wedstrijd tegen Real Sociedad op het programma. Leander Dendoncker kroonde zich meteen tot matchwinnaar met het enige doelpunt van de wedstrijd in de veertigste minuut.

De zege is ook onder meer te danken aan een sterk spelende doelman bij Oviedo. De promovendus gaat een moeilijk seizoen tegemoet, dus alle punten tellen. Dankzij onze landgenoot staat die teller dus al op drie.

