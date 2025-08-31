Marc Wilmots heeft zijn werk nog niet af: wat kunnen we verwachten van het einde van de transfermarkt bij Standard?

De transfermarkt is nog tien dagen open in België, en Standard wil zich nog roeren. De club uit Luik mikt op minstens twee extra versterkingen.

Welk Standard krijgen we te zien onder Vincent Euvrard? Een eerste antwoord op die vraag volgt zondag op het veld van OHL, al heeft de nieuwe T1 van de Rouches amper drie dagen gehad om zijn groep te leren kennen en zich voor te bereiden op de wedstrijd.

Het systeem van Euvrard

Sinds het begin van zijn trainerscarrière kiest Euvrard vaak voor een systeem met drie centrale verdedigers. Een formatie die ook met de huidige kern van Standard haalbaar lijkt, al zou die keuze de opties op de bank in de defensie wel flink beperken.

Volgens onze informatie is het bestuur van Standard al enkele dagen op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. De Rouches hopen in deze laatste dagen van de transferperiode nog een opportuniteit te grijpen en zoeken uiteraard naar de meest betaalbare oplossing.

Nood aan creatieve middenvelder

Maar dat is niet het enige profiel waar Marc Wilmots zich op richt. Een groot deel van de creativiteit in de ploeg rust momenteel op de schouders van Adnane Abid, die nog niet op zijn topniveau zit en die rol niet alleen kan dragen. Daarom is Standard ook op zoek naar een creatieve, aanvallende middenvelder – ondanks de recente komst van Mohamed El Hankouri.

Wat de uitgaande transfers betreft: momenteel staat geen enkele speler concreet op vertrekken, maar elke interessante aanbieding zal overwogen worden. Voor Léandre Kuavita wordt er naar een oplossing gezocht. Souleyman Doumbia, die vroegtijdig terugkeerde van zijn uitleenbeurt aan Charlotte, moet de club verlaten, net als Grejohn Kyei.