Olivier Deschacht zegt hoe Anderlechtfans zich zullen gedragen na Europese uitschakeling

Na de recente Europese uitschakeling van RSC Anderlecht rijst de vraag hoe de achterban zal reageren. Oud-speler en analist Olivier Deschacht zegt hoe de fans zullen reageren.

De uitschakeling van Anderlecht in de Conference League heeft diepe sporen nagelaten. De nederlaag tegen AEK Athene betekende het einde van de Europese campagne, wat leidde tot teleurstelling bij zowel spelers als fans.

Vergevingsgezind

Olivier Deschacht, jarenlang actief bij Anderlecht, benadrukt dat de stemming onder supporters snel kan omslaan. Volgens hem is het publiek in staat om teleurstellingen achter zich te laten, mits de ploeg zich herpakt.

“Het Anderlecht-publiek is vergevingsgezind”, vertelt hij aan Sporza. “Als Anderlecht met 0-2 wint op Union, de spelers all-in gaan, de supporters hun ploeg weer herkennen... Ik heb het ook een keer meegemaakt, geen Europees voetbal halen. Dat kun je wegspoelen met een goede prestatie.”

Voor Deschacht is het niet enkel het resultaat dat telt. Hij wijst op het belang van inzet en herkenbaarheid. Wanneer spelers zich volledig geven en de supporters hun ploeg herkennen in de speelstijl en mentaliteit, ontstaat er opnieuw verbondenheid.

Ideale timing

“Union uit is op dat vlak een goed moment. Ik ken het Anderlecht-publiek maar al te goed. Ze gaan weer met 3.000 man achter de goal in Union staan. Als ze een goede ploeg zien met een resultaat, zal dit snel vergeten worden”, besluit Deschacht.