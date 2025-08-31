Olivier Deschacht zegt hoe Anderlechtfans zich zullen gedragen na Europese uitschakeling

Olivier Deschacht zegt hoe Anderlechtfans zich zullen gedragen na Europese uitschakeling
Word fan van Anderlecht! 4287

Na de recente Europese uitschakeling van RSC Anderlecht rijst de vraag hoe de achterban zal reageren. Oud-speler en analist Olivier Deschacht zegt hoe de fans zullen reageren.

De uitschakeling van Anderlecht in de Conference League heeft diepe sporen nagelaten. De nederlaag tegen AEK Athene betekende het einde van de Europese campagne, wat leidde tot teleurstelling bij zowel spelers als fans.

Vergevingsgezind

Olivier Deschacht, jarenlang actief bij Anderlecht, benadrukt dat de stemming onder supporters snel kan omslaan. Volgens hem is het publiek in staat om teleurstellingen achter zich te laten, mits de ploeg zich herpakt.

“Het Anderlecht-publiek is vergevingsgezind”, vertelt hij aan Sporza. “Als Anderlecht met 0-2 wint op Union, de spelers all-in gaan, de supporters hun ploeg weer herkennen... Ik heb het ook een keer meegemaakt, geen Europees voetbal halen. Dat kun je wegspoelen met een goede prestatie.”

Voor Deschacht is het niet enkel het resultaat dat telt. Hij wijst op het belang van inzet en herkenbaarheid. Wanneer spelers zich volledig geven en de supporters hun ploeg herkennen in de speelstijl en mentaliteit, ontstaat er opnieuw verbondenheid.

Ideale timing

“Union uit is op dat vlak een goed moment. Ik ken het Anderlecht-publiek maar al te goed. Ze gaan weer met 3.000 man achter de goal in Union staan. Als ze een goede ploeg zien met een resultaat, zal dit snel vergeten worden”, besluit Deschacht.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Olivier Deschacht

Meer nieuws

Euvrard kiest voor deze elf bij debuut, twee wissels bij OHL Live

Euvrard kiest voor deze elf bij debuut, twee wissels bij OHL

15:14
Ongezien: Lothar D'Hondt legt KAA Gent - Club Brugge stil ... voor één extra bekertje

Ongezien: Lothar D'Hondt legt KAA Gent - Club Brugge stil ... voor één extra bekertje

15:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Hoefkens - Campbell - Raskin - Dolberg - Othman - Amuzu - Gudjohnsen

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Hoefkens - Campbell - Raskin - Dolberg - Othman - Amuzu - Gudjohnsen

15:00
'Carl Hoefkens wil opnieuw speler van Club Brugge naar Nederland halen'

'Carl Hoefkens wil opnieuw speler van Club Brugge naar Nederland halen'

15:00
2
Kobe Cools is duidelijk over nederlaag tegen Charleroi én zoektocht naar nieuwe trainer

Kobe Cools is duidelijk over nederlaag tegen Charleroi én zoektocht naar nieuwe trainer

14:45
📷 'Transferbom rond Amuzu wordt groter: Niet Anderlecht, maar andere topclub wil hem naar JPL halen'

📷 'Transferbom rond Amuzu wordt groter: Niet Anderlecht, maar andere topclub wil hem naar JPL halen'

13:00
1
📷 'Na Celtic: nu ook club uit de Bundesliga in de running voor Kasper Dolberg'

📷 'Na Celtic: nu ook club uit de Bundesliga in de running voor Kasper Dolberg'

13:30
1
'Twee Belgische clubs strijden om middenvelder van Al-Ahli'

'Twee Belgische clubs strijden om middenvelder van Al-Ahli'

14:15
📷 'STVV gaat resoluut voor goalgetter uit Challenger Pro League'

📷 'STVV gaat resoluut voor goalgetter uit Challenger Pro League'

14:30
LIVE: Union in de flow, bij Anderlecht zullen de supporters de druk nog héél wat hoger leggen

LIVE: Union in de flow, bij Anderlecht zullen de supporters de druk nog héél wat hoger leggen

10:44
📷 'Nog twee opties voor Raskin om te vertrekken, maar Rangers FC stelt zijn eisen'

📷 'Nog twee opties voor Raskin om te vertrekken, maar Rangers FC stelt zijn eisen'

14:00
'Lokeren krijgt concurrentie voor nieuwe spits die vorig jaar al in Challenger Pro League speelde'

'Lokeren krijgt concurrentie voor nieuwe spits die vorig jaar al in Challenger Pro League speelde'

13:15
LIVE: Genk-coach Thorsten Fink zal opnieuw roteren, Vossen in de basis tegen zijn ex-club?

LIVE: Genk-coach Thorsten Fink zal opnieuw roteren, Vossen in de basis tegen zijn ex-club?

11:55
'Na verregaande onderhandelingen: hierdoor gaat transfer van Charles Vanhoutte naar Nice niet door'

'Na verregaande onderhandelingen: hierdoor gaat transfer van Charles Vanhoutte naar Nice niet door'

12:30
9
OFFICIEEL: Andri Gudjohnsen heeft transfer beet en verlaat KAA Gent

OFFICIEEL: Andri Gudjohnsen heeft transfer beet en verlaat KAA Gent

12:00
Kwinkslag over 'onbetaalbare' Lauberbach moet bittere pil verzachten: dit vindt La Louvière het verschil met KV Mechelen Reactie

Kwinkslag over 'onbetaalbare' Lauberbach moet bittere pil verzachten: dit vindt La Louvière het verschil met KV Mechelen

10:45
1
Filip Joos spreekt vol lof over Genkse sterkhouder: "Hij doet werkelijk overal mee"

Filip Joos spreekt vol lof over Genkse sterkhouder: "Hij doet werkelijk overal mee"

11:00
1
Napoli staat op zucht van nieuwe spits om geblesseerde Romelu Lukaku te vervangen

Napoli staat op zucht van nieuwe spits om geblesseerde Romelu Lukaku te vervangen

11:30
Het moet steeds jonger, maar slaat de slinger bij Cercle Brugge niet te ver door? Analyse

Het moet steeds jonger, maar slaat de slinger bij Cercle Brugge niet te ver door?

10:15
1
Opvallende transfer in de maak? Feyenoord heeft legendarsche spits op het oog

Opvallende transfer in de maak? Feyenoord heeft legendarsche spits op het oog

10:30
Een tennisuitslag: Lille trakteert zichzelf op een doelpuntenfestival met basisspelers Meunier en Ngoy

Een tennisuitslag: Lille trakteert zichzelf op een doelpuntenfestival met basisspelers Meunier en Ngoy

10:00
6
Beerschot wint van Lierse, maar trainer Mo Messoudi blijft kritisch

Beerschot wint van Lierse, maar trainer Mo Messoudi blijft kritisch

09:45
Olivier Renard zal op de komende dagen afgerekend worden: sportief directeur Anderlecht heeft véél werk

Olivier Renard zal op de komende dagen afgerekend worden: sportief directeur Anderlecht heeft véél werk

22:30
6
Vincent Kompany verdedigt zijn speler na vuile overtreding: "Hij zag de ernst van de situatie niet meteen in"

Vincent Kompany verdedigt zijn speler na vuile overtreding: "Hij zag de ernst van de situatie niet meteen in"

09:30
1
Er komt nog meer beweging rond Mario Stroeykens bij Anderlecht: vertrek aanstaande?

Er komt nog meer beweging rond Mario Stroeykens bij Anderlecht: vertrek aanstaande?

06:30
1
Boris Lambert heeft heel erg goed nieuws voor de fans van KV Kortrijk

Boris Lambert heeft heel erg goed nieuws voor de fans van KV Kortrijk

09:15
Thuisdebuut van Kevin De Bruyne bij Napoli draait niet uit zoals gehoopt, Italiaanse media is kritisch

Thuisdebuut van Kevin De Bruyne bij Napoli draait niet uit zoals gehoopt, Italiaanse media is kritisch

09:00
2
'Dender heeft coach uit de Belgische competitie op het oog om Euvrard op te volgen'

'Dender heeft coach uit de Belgische competitie op het oog om Euvrard op te volgen'

08:10
1
Ondertussen in de Challenger Pro League: Seraing maakt einde aan dramatische reeks en ook RSCA Futures verliezen

Ondertussen in de Challenger Pro League: Seraing maakt einde aan dramatische reeks en ook RSCA Futures verliezen

08:40
🎥 Ondanks de zege: KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest slaat mea culpa en geeft toe dat tactische zet mislukte Reactie

🎥 Ondanks de zege: KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest slaat mea culpa en geeft toe dat tactische zet mislukte

07:20
1
Leander Dendoncker kroont zich meteen tot matchwinnaar bij zijn nieuwe club Real Oviedo

Leander Dendoncker kroont zich meteen tot matchwinnaar bij zijn nieuwe club Real Oviedo

08:20
2
Fink koos voor rotatie, maar wat met de fans: moet het sportieve altijd primeren op de beleving? Opinie

Fink koos voor rotatie, maar wat met de fans: moet het sportieve altijd primeren op de beleving?

06:15
Jonas De Roeck kijkt ook naar Toby Alderweireld als één van de redenen voor zijn ontslag

Jonas De Roeck kijkt ook naar Toby Alderweireld als één van de redenen voor zijn ontslag

07:00
4
Publiekslieveling van Genk is weer helemaal terug: JPL-clubs zijn gewaarschuwd voor 'nieuw' wapen

Publiekslieveling van Genk is weer helemaal terug: JPL-clubs zijn gewaarschuwd voor 'nieuw' wapen

22:55
Smaakmaker bij Sporting Charleroi kruidt de levensbelangrijke overwinning tegen FC Dender

Smaakmaker bij Sporting Charleroi kruidt de levensbelangrijke overwinning tegen FC Dender

22:43
Hebben Castagne en Meunier een probleem? Seys lijkt nu al klaar om hun rol over te nemen

Hebben Castagne en Meunier een probleem? Seys lijkt nu al klaar om hun rol over te nemen

23:00
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over KAA Gent - Club Brugge: 1-1 Andreas2962 Andreas2962 over Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Vertrekken er nog sterkhouders bij Cercle Brugge? Technisch directeur helder over dossier Nazinho MisterYou MisterYou over Union SG - Anderlecht: - Apaches-union Apaches-union over 'Na verregaande onderhandelingen: hierdoor gaat transfer van Charles Vanhoutte naar Nice niet door' Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Carl Hoefkens wil opnieuw speler van Club Brugge naar Nederland halen' André Coenen André Coenen over Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches Jef Blaaskop Jef Blaaskop over Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal bardolino bardolino over Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved