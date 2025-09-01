Bijna 30 miljoen euro: Ligue 1-club wil Lucas Stassin binnenhalen

Lucas Stassin zou Saint-Étienne kunnen verlaten nu het einde van de transferperiode nadert. Een club uit de Ligue 1 is in actie geschoten.

Zaterdag heeft Lucas Stassin misschien wel zijn laatste wedstrijd gespeeld met Saint-Étienne. Hij kwam slechts een kwartiertje in actie tijdens het gelijkspel van zijn team tegen Grenoble (1-1).

Stassin naar Paris FC ?

In de grote competities is het transfer deadline day. Lucas Stassin zou nu alsnog kunnen vertrekken. Volgens de krant L'Équipe heeft Paris FC een bod uitgebracht van 26 miljoen euro, plus 3 miljoen euro aan bonussen.

Op dit moment heeft de voormalige Anderlecht-speler een contract tot juni 2028 en wordt hij beschouwd als een sleutelspeler in de ploeg van Saint-Étienne. Zijn vertrek zou moeilijk op te vullen zijn, ook al zou het de kassa van de club flink spekken.

Daarom is Saint-Étienne duidelijk geweest: hij zal alleen vertrekken bij een goed bod. Het bod van Paris lijkt hoog voor iemand die volgens Transfermarkt wordt geschat op 18 miljoen euro. Het blijft afwachten of dit de Ligue 2-club zal overtuigen.

De laatste uren van de transferperiode beloven cruciaal te worden. Het blijft nu afwachten of zijn club akkoord gaat met het aanboed.