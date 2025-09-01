Dender wil coach weghalen bij Lierse: wat gaat dat doen met de sportieve stabiliteit?

Na het vertrek van Vincent Euvrard naar Standard is Dender actief op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Eerst leek Timmy Simons een grote kanshebber voor een terugkeer naar Denderleeuw, maar nu lijkt het erop dat er in de Challenger Pro League gaat geshopt worden.

De Amerikaanse coach Jay Shoffner zou wel eens de nieuwe coach van de hekkensluiter uit de Jupiler Pro League kunnen worden. Sinds eind vorig jaar is hij actief bij Lierse SK in de tweede klasse van de Belgische competitie.

Er zijn ondertussen al een paar gesprekken gevolgd tussen Dender en Shoffner. In het verleden was hij ook al coach van KV Oostende, nu zou hij mogelijk op weg kunnen zijn naar de Jupiler Pro League.

🔎 FC Dender - Coach Quest Update



Dender has also asked information on Lierse's coach 🇺🇸 Jamath Shoffner to replace the recently departed 🇧🇪 Vincent Euvrard.



— TheCornerFlag (@CornerFlagJPL) August 31, 2025

Dender zou nog geen contact hebben opgenomen met Lierse SK over een mogelijke deal en zal sowieso een bedrag moeten ophoesten, aangezien Shoffner nog onder contract ligt bij het team uit de Challenger Pro League.

Sportieve stabiliteit in gevaar?

Lierse staat momenteel met 3 op 12 in de onderste regionen van de tweede klasse. De voorbije jaren speelde Lierse al drie keer een coach kwijt binnen de eerste twaalf maanden.

Dat een vierde keer herhalen zou volgens Gazet van Antwerpen de sportieve stabiliteit in gevaar brengen. Benieuwd hoe hard Dender gaat doordrukken en hoe hard Lierse aan Shoffner gaat vasthouden.