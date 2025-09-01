DONE DEAL: Jeugdproduct Genk komt na avonturen bij Moeskroen en Zulte Waregem in Nederland terecht

DONE DEAL: Jeugdproduct Genk komt na avonturen bij Moeskroen en Zulte Waregem in Nederland terecht
Het was toch wel groot nieuws vorige zomer bij Zulte Waregem, toen bleek dat heel wat spelers die einde contract waren geen nieuwe verbintenis kregen. De geschiedenis heeft ondertussen misschien wel het gelijk van Essevee bewezen, want vorig seizoen volgde een titel.

Zowel Zinho Gano als Alessandro Ciranni waren vorige zomer einde contract bij Zulte Waregem en het bestuur besliste om hen geen nieuwe verbintenis te geven. Beiden kwamen zo na drie jaar aan hun einde bij Essevee en konden andere oorden opzoeken.

Ciranni vond uiteindelijk onderdak bij het Roemeense Buzau, maar daar was hij na één jaartje alweer einde contract. En dus kon hij opnieuw op zoek naar een nieuwe club.

Die heeft hij nu gevonden in Nederland, want de ex-speler van Essevee, Moeskroen en Genk trekt naar Tilburg. Daar gaat hij aan de slag bij Willem II.

Ciranni zeer blij met overstap naar Willem II

De speler met een marktwaarde volgens Transfermarkt van nog 450.000 euro is blij met de overstap. "Het voelt goed om weer terug te zijn in Nederland," aldus de vleugelverdediger op de webstek van de club.

"Willem II is een club die bij mij past als persoon. Naast de familiaire uitstraling is het een club met veel passie en sfeer op de tribunes. Ik ben hartstikke blij met deze stap en kijk ernaar uit om het rood-wit-blauw te verdedigen."

