'Veel scouts in de tribune': Cercle Brugge kan nog twee miljoenendeals incasseren op Transfer Deadline Day

Voor Cercle Brugge lijken het druk te worden op de laatste dagen van de transfermarkt. Onder meer Flavio Nazinho en Alan Minda worden aan een vertrek gelinkt. In beide dossiers zou er de komende dagen wel degelijk nog iets kunnen gebeuren.

"Voor ons het nooit een optie geweest om hen niet op te stellen", was technisch directeur Luciano Murchio dit weekend duidelijk over de transferdossiers van Minda en Nazinho.

Drukke uren op Jan Breydel?

"We onderhandelen met Betis, maar een akkoord is er nog niet. Zolang Flavio Nazino bij ons speelt, zal hij ook spelen. En daar gaat hij ook heel professioneel mee om."

Ondertussen heeft De Gazet van Antwerpen laten weten dat er ook afgelopen weekend veel scouts in de tribune zaten voor beide spelers.

Scouts in de tribunes voor Nazinho en Minda

Als het nog tot een deal wil komen, dan zal er snel moeten worden gehandeld. In veel Europese landen - waaronder Spanje - sluit de transfermarkt vandaag op 1 september. En dus kunnen het drukke uren worden op Jan Breydel.

De openheid van communicatie van Murchio en Cercle Brugge in het dossier is bovendien opvallend. Veel andere teams zouden daar anders mee om gaan, maar bij De Vereniging willen ze de spelers ook niet zomaar tegenhouden en willen ze openlijk communiceren over de stand van zaken.