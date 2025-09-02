Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

De deal met Ajax voor Kasper Dolberg zou vandaag normaal gezien nog moeten rondkomen. Bij Anderlecht moeten ze echter beseffen dat ze op een heel dunne koord gaan wandelen als ze enkel met Luis Vazquez en Adriano Bertaccini het seizoen gaan voortzetten.

Dolberg kreeg van bepaalde kanten wel ook kritiek omwille dat hij niet de intensiteit in zijn spel legde die gevraagd werd. Het overgrote deel van de fans had echter een andere mening: er is nooit een coach gekomen die het spel van Anderlecht volledig op zijn beste speler afstemde.

Dolberg heeft een intrinsieke klasse die zeldzaam is in de Jupiler Pro League. De 27-jarige Deen kan afwerken zoals geen ander, maar kreeg nooit voldoende kwaliteitsvolle passes om dat helemaal tot zijn recht te laten komen.

Hasi gaat waarschijnlijk niet met twee spitsen spelen

Verwacht wordt dat de deal rond de topschutter van paars-wit de komende uren rond komt. En dan? Er zijn een paar opties, maar het wordt kijken naar wat Besnik Hasi en vooral Olivier Renard gaan doen.

Als de fans een heel seizoen op Vazquez in de spits gaan moeten kijken, gaat de revolte snel weer de kop opsteken. Met alle respect voor de Argentijn, maar hij is niet wat de fans als Anderlecht-DNA zien. Een werker, dat wel, maar nogal onbeholpen aan de bal.

Hasi zou met twee spitsen kunnen gaan spelen als Bertaccini weer fit is, maar daar is de Albanees geen fan van. Dan moet hij immers een middenvelder opofferen en daar wil hij niet aan meedoen. En sowieso wil hij veel snelheid op de flanken, dus daar gaat hij ook niet aan raken.

Renard heeft nog weinig bewegingsruimte

Een vervanger halen? De spitsen die nu nog beschikbaar zijn die een onmiddellijke impact kunnen hebben, zijn schaars en vooral duur. In de grote competities moet je al naar de beloftenkernen gaan kijken. En welke tiener of prille twintiger is meteen klaar? Daarbij heeft Olivier Renard amper nog bewegingsruimte in zijn budget om een deftige vervanger te gaan halen. Moet hij teruggrijpen naar alweer een huur?

Of gaat Anderlecht met ook nog Mihajlo Cvetkovic en Elyess Dao achter de hand het rekken tot januari? Dat is een groot risico, gezien de prestaties van Vazquez al dit seizoen. Als we één zaak mogen voorspellen, al is dat ook niet zo moeilijk: de onvrede op de tribunes van het Lotto Park is nog lang niet gaan liggen.