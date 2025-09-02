Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

Ivan Leko hield na het gelijkspel tussen zijn KAA Gent en Club Brugge een vurig pleidooi voor versterkingen bij De Buffalo's. Hein Vanhaezebrouck is als ex-coach van Gent goed geplaatst om daar een mening over te hebben.

Ivan Leko was na het gelijkspel tegen Club Brugge duidelijk: om mee te spelen voor de prijzen en dichter bij de top-3 te komen, moeten er versterkingen bijkomen de komende week.

Scherpe bewoordingen van Ivan Leko na Gent - Club Brugge

"Als je ziet dat we voor 25 miljoen euro hebben verkocht en vijftien spelers kwijt zijn, dan is dat normaal", was hij eerlijk in zijn analyse in de Planet Group Arena na de wedstrijd tegen blauw-zwart.

Het was misschien wel opvallend dat Leko zeer scherp was in zijn bewoordingen en daarmee toch een zweem van kritiek richting het eigen bestuur liet hangen. Hein Vanhaezebrouck hoorde het achteraf ook.

Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk

“Je kan ook zwijgen als trainer, natuurlijk. Ze zeggen nu: Hein deed dat anders. Neen, Hein deed juist hetzelfde. Hein babbelde erover binnenskamers, herhaalde dat vier keer, vijf keer", aldus Hein Vanhaezebrouck daar nu over in Het Nieuwsblad.

"Leko zal dat wellicht ook al intern hebben aangekaart, maar als er geen beweging komt, dan gooi je dat in het openbaar. Ik snap zijn discours helemaal: Natuurlijk ligt die verantwoordelijkheid bij het bestuur."