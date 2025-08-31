Ivan Leko vraagt na gelijkspel tegen Club Brugge om versterking: "Als je ziet dat er voor 25 miljoen verkocht is ..."

KAA Gent pakte in minuut 97 alsnog de gelijkmaker tegen Club Brugge. En dus was Ivan Leko een gelukkige coach. Al herhaalde hij ook meteen de vraag om versterking voor zijn team: "Er moet peper en zout bij."

"Als je in de laatste minuut gelijkmaakt, dan heb je een ‘winning feeling’. Ik denk dat we op een of andere manier geluk gecreëerd hebben. Ik vond het heel leuk dat we toch nog een punt pakten", aldus Ivan Leko in zijn analyse na de wedstrijd.

Grinta, passie én kwaliteit bij KAA Gent

De coach van De Buffalo's gaf aan dat zijn team naast grinta, passie en mentaliteit ook kwaliteit liet zien en was tevreden met wat zijn ploeg liet zien: "Ik hou van mijn jongens en van wat ze laten zien. De chemie met de fans is de basis."



Lees ook... Venijn zit in de absolute staart: Goore knalt KAA Gent diep in blessuretijd naar een puntje tegen Club Brugge

Om vervolgens toch ook meteen om versterking te vragen: "Deze fans verdienen extra kwaliteit, zodat ze elke week komen. We hebben extra competitiviteit nodig in de kern en extra kwaliteit", was hij duidelijk in zijn analyse.

Kwaliteit erbij om dichter bij top-3 in België te komen?

"Fofana, David, … er heeft hier absolute topkwaliteit gespeeld. Deze fans en onze jongens verdienen topspelers om naar te komen kijken. De kloof tussen Club Brugge, Union, Genk en de rest is heel groot. We willen daaraan ruiken, maar om te kunnen ruiken hebben we peper en zout nodig."

"Ons project is heel ambitieus. Ik heb een goed team, maar als je wil strijden met de top-3 heb je meer nodig. Dat is gewoon hoe het is. Beloftes gemaakt? We hebben met elkaar gepraat, in KAA Gent heb je topspelers nodig. Als je ziet dat er voor 25 miljoen verkocht is … Ik vraag niet om Skov Olsen of Modric voor vijftig miljoen euro, maar Anderlecht spendeerde 18 miljoen om dichter bij de top-3 te komen."