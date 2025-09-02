Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

Mircea Rednic werd al heel snel ontslagen. Marc Wilmots heeft zijn keuze toegelicht om de samenwerking tussen Standard en Rednic na slechts vijf speeldagen te beëindigen.

De sportief directeur van de Luikse club sprak hierover bij La Tribune van de RTBF, dat zijn 20-jarig bestaan vierde. "Mircea Rednic, dat was mijn keuze, en ik neem het op mij", benadrukte hij. Zo neemt Wilmots meteen de verantwoordelijkheid op zich.

Hij is duidelijk, de coach voldeed niet aan de verwachtingen zoals gehoopt: "Ik hou van Mircea, hij is een goede trainer, maar op een gegeven moment moesten we ons realiseren dat het gewoon niet werkte."

"Vanaf dat moment moesten we een beslissing nemen: ofwel bleef ik proberen te bewijzen dat ik gelijk had, ofwel erkende ik dat ik me vergist had en ondernamen we direct actie. Die beslissing is genomen door Giacomo (Angellini), Pierre (François) en mij, we zitten allemaal op dezelfde golflengte."

"We hadden gemerkt dat bepaalde dingen niet klopten, en niet alleen tijdens de verloren wedstrijd tegen Cercle. Daarom hebben we meteen ingegrepen", vervolgde hij.

De balans van de Roemeense coach is twee overwinningen, een gelijkspel en twee nederlagen. Mircea Rednic werd gedwongen zijn koffers te pakken na twee opeenvolgende nederlagen met zijn team, eerst tegen Union Saint-Gilloise en vervolgens tegen Cercle Brugge.