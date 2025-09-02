Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic
Foto: Standard.be
Word fan van Standard! 2495

Mircea Rednic werd al heel snel ontslagen. Marc Wilmots heeft zijn keuze toegelicht om de samenwerking tussen Standard en Rednic na slechts vijf speeldagen te beëindigen.

De sportief directeur van de Luikse club sprak hierover bij La Tribune van de RTBF, dat zijn 20-jarig bestaan vierde. "Mircea Rednic, dat was mijn keuze, en ik neem het op mij", benadrukte hij. Zo neemt Wilmots meteen de verantwoordelijkheid op zich.

Hij is duidelijk, de coach voldeed niet aan de verwachtingen zoals gehoopt: "Ik hou van Mircea, hij is een goede trainer, maar op een gegeven moment moesten we ons realiseren dat het gewoon niet werkte."

"Vanaf dat moment moesten we een beslissing nemen: ofwel bleef ik proberen te bewijzen dat ik gelijk had, ofwel erkende ik dat ik me vergist had en ondernamen we direct actie. Die beslissing is genomen door Giacomo (Angellini), Pierre (François) en mij, we zitten allemaal op dezelfde golflengte."

"We hadden gemerkt dat bepaalde dingen niet klopten, en niet alleen tijdens de verloren wedstrijd tegen Cercle. Daarom hebben we meteen ingegrepen", vervolgde hij.

De balans van de Roemeense coach is twee overwinningen, een gelijkspel en twee nederlagen. Mircea Rednic werd gedwongen zijn koffers te pakken na twee opeenvolgende nederlagen met zijn team, eerst tegen Union Saint-Gilloise en vervolgens tegen Cercle Brugge.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Marc Wilmots

Meer nieuws

Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

16:30
1
Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

15:45
Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

15:30
3
Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

14:40
4
Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

14:20
9
Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

15:00
Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

13:30
17
Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

14:00
KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

13:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

12:40
DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

13:15
OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

12:20
Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen Analyse

Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen

11:40
23
OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

12:40
2
"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

12:00
6
'Charleroi rondt twee transfer af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

'Charleroi rondt twee transfer af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

11:00
14
Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

09:00
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

10:30
16
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

11:20
1
Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

10:00
25
Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

09:30
6
'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

08:42
19
OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

08:30
OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

07:42
2
OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

08:00
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

07:00
1
"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

06:30
Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

07:20
3
OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

06:00
Onderhandelingen bezig: 'Union is gelanceerd en wil nog een speler weghalen bij concurrent voor Champions Play-offs'

Onderhandelingen bezig: 'Union is gelanceerd en wil nog een speler weghalen bij concurrent voor Champions Play-offs'

23:30
7
'Royal Antwerp FC keert kar in dossier van gewilde middenvelder'

'Royal Antwerp FC keert kar in dossier van gewilde middenvelder'

05:30
DONE DEAL: Union SG haalt uit en plukt opvolger Vanhoutte weg bij concurrent

DONE DEAL: Union SG haalt uit en plukt opvolger Vanhoutte weg bij concurrent

23:00
10
Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

22:40
17
'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door'

'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door'

22:20
5
📷 Batshuayi valt andermaal op bij Rode Duivels, ook geblesseerde kornuit tekent present in Tubeke

📷 Batshuayi valt andermaal op bij Rode Duivels, ook geblesseerde kornuit tekent present in Tubeke

22:00
'Nieuwe miljoenendeal voor STVV ... en ook een spitsenprobleem voor Wouter Vrancken?'

'Nieuwe miljoenendeal voor STVV ... en ook een spitsenprobleem voor Wouter Vrancken?'

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Joris impe Joris impe over Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog? Polikarpus Polikarpus over Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen Joris impe Joris impe over Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku Vital Verheyen Vital Verheyen over Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet IRush IRush over Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht Het spelleke Het spelleke over Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven Afzuip Afzuip over Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen? Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: de grote terugkeer van Michael Verschueren? JaKu JaKu over 'Charleroi rondt twee transfer af en gaat shoppen bij KV Mechelen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved