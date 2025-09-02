Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

Lazare Amani zat op een zijspoor bij Union. Maar zijn situatie is veranderd waardoor hij een uitweg heeft gevonden.

Veel Europese mercato's zijn al gesloten, waardoor de opties voor spelers die op het laatste moment van club willen veranderen aanzienlijk beperkt zijn. Maar voor vrije spelers blijft alles open.

In dat opzicht heeft Union Saint-Gilloise een oplossing gevonden voor Lazare Amani. Volgens La Dernière Heure hebben beide partijen een akkoord bereikt om het contract van de middenvelder, dat liep tot 2027, te beëindigen.

De beste oplossing voor iedereen

De Ivoriaanse international paste niet in de plannen van Sébastien Pocognoli. Ondanks het vertrek van Charles Vanhoutte naar Nice en de blessure van Kamiel Van de Perre, was er geen toekomst meer voor hem bij Union. Lazare is dit seizoen zelfs nog geen enkele keer in de selectie verschenen en trainde niet eens meer met de groep.

Op zijn best heeft de jongen echter laten zien wat hij in huis heeft. Onder leiding van Karel Geraerts was zijn doorzettingsvermogen van onschatbare waarde naast Teddy Teuma en Casper Nielsen.

Nu verlaat hij het Dudenpark dus definitief. Voor een vijfde avontuur in België na zijn passages bij Standard, Union, Charleroi en Eupen?