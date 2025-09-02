OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

Beerschot neemt afscheid van Florian Krüger (26). De Duitse aanvaller kon nooit echt doorbreken bij de club en trekt transfervrij naar MSV Duisburg, de leider in de Duitse derde klasse.

Beerschot heeft dinsdag besloten om afscheid te nemen van een overbodige pion. Florian Krüger verlaat de club en trekt opnieuw naar Duitsland, waar hij aan de slag gaat bij MSV Duisburg.

Krüger kwam afgelopen zomer, net geen jaar geleden, aan op het Kiel. Beerschot nam hem destijds voor net geen 300.000 euro over van FC Groningen.

Maar uiteindelijk kon de aanvaller nooit echt doorbreken bij Beerschot. Hij speelde in totaal zeven wedstrijden in het paars, voor hij werd uitgeleend aan Saarbrücken.

Bij zijn terugkeer naar België werd duidelijk dat hij hier geen toekomst meer zou hebben. Hij zal dus opnieuw terugkeren naar Duitsland, deze keer wordt het een avontuur in Duisburg.

Duisburg speelt in de Duitse derde klasse, waar het momenteel op de eerste plaats staat. Krüger ontbond zijn contract en kan daardoor transfervrij de overstap maken.