'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

Kasper Dolberg staat op het punt Anderlecht te verlaten. De Deense spits heeft een akkoord met Ajax, dat hem dinsdag wil vastleggen. Celtic lijkt achter het net te vissen.

De kans dat Kasper Dolberg nog voor Anderlecht zal spelen lijkt bijzonder klein. De spits kan op interesse rekenen van Cetlic en sinds maandag heeft ook Ajax zich in de strijd gemengd.

Het lijkt er nu op dat de Nederlanders het gaan halen van Celtic. Volgens Voetbal International gaat het snel: Anderlecht en Ajax zouden de transfer dinsdag willen afronden.



Kasper Dolberg verlaat Anderlecht voor Ajax

De Deense spits heeft al een persoonlijk akkoord gevonden met Ajax voor een contract van vier jaar. Het moet nog wel duidelijk worden of het om een huur met verplichte optie gaat of meteen een directe transfer.

Dolberg wees Celtic al af om terug te kunnen keren naar Amsterdam. Bij Ajax was hij al enkele jaren actief tussen 2015 en 2019. Destijds scoorde hij er 45 keer in 119 wedstrijden.

Voor Anderlecht trok hij 96 keer het paars-witte shirt aan. Hij maakte 44 doelpunten en gaf zeven assists in Brussel.