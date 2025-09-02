'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4287

Kasper Dolberg staat op het punt Anderlecht te verlaten. De Deense spits heeft een akkoord met Ajax, dat hem dinsdag wil vastleggen. Celtic lijkt achter het net te vissen.

De kans dat Kasper Dolberg nog voor Anderlecht zal spelen lijkt bijzonder klein. De spits kan op interesse rekenen van Cetlic en sinds maandag heeft ook Ajax zich in de strijd gemengd.

Het lijkt er nu op dat de Nederlanders het gaan halen van Celtic. Volgens Voetbal International gaat het snel: Anderlecht en Ajax zouden de transfer dinsdag willen afronden.

Lees ook... Deense media zijn zeker: 'Dolberg vertrekt naar deze club en voor dit bedrag'

Kasper Dolberg verlaat Anderlecht voor Ajax

De Deense spits heeft al een persoonlijk akkoord gevonden met Ajax voor een contract van vier jaar. Het moet nog wel duidelijk worden of het om een huur met verplichte optie gaat of meteen een directe transfer.

 Dolberg wees Celtic al af om terug te kunnen keren naar Amsterdam. Bij Ajax was hij al enkele jaren actief tussen 2015 en 2019. Destijds scoorde hij er 45 keer in 119 wedstrijden.

Voor Anderlecht trok hij 96 keer het paars-witte shirt aan. Hij maakte 44 doelpunten en gaf zeven assists in Brussel. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Kasper Dolberg

Meer nieuws

Deense media zijn zeker: 'Dolberg vertrekt naar deze club en voor dit bedrag'

Deense media zijn zeker: 'Dolberg vertrekt naar deze club en voor dit bedrag'

20:40
18
Ajax wil Kasper Dolberg terughalen: dit is de situatie (inclusief alle details)

Ajax wil Kasper Dolberg terughalen: dit is de situatie (inclusief alle details)

19:00
19
OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

08:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Lukebakio - Leoni

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Lukebakio - Leoni

08:00
Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

07:20
3
OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

08:00
OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

07:42
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

07:00
"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

06:30
Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

22:40
12
Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen

Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen

14:20
10
OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

06:00
Onderhandelingen bezig: 'Union is gelanceerd en wil nog een speler weghalen bij concurrent voor Champions Play-offs'

Onderhandelingen bezig: 'Union is gelanceerd en wil nog een speler weghalen bij concurrent voor Champions Play-offs'

23:30
1
'Royal Antwerp FC keert kar in dossier van gewilde middenvelder'

'Royal Antwerp FC keert kar in dossier van gewilde middenvelder'

05:30
DONE DEAL: Union SG haalt uit en plukt opvolger Vanhoutte weg bij concurrent

DONE DEAL: Union SG haalt uit en plukt opvolger Vanhoutte weg bij concurrent

23:00
7
'Nieuwe miljoenendeal voor STVV ... en ook een spitsenprobleem voor Wouter Vrancken?'

'Nieuwe miljoenendeal voor STVV ... en ook een spitsenprobleem voor Wouter Vrancken?'

21:20
'Théo Leoni kiest voor verrassende transfer'

'Théo Leoni kiest voor verrassende transfer'

21:40
1
'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door'

'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door'

22:20
5
📷 Batshuayi valt andermaal op bij Rode Duivels, ook geblesseerde kornuit tekent present in Tubeke

📷 Batshuayi valt andermaal op bij Rode Duivels, ook geblesseerde kornuit tekent present in Tubeke

22:00
Coach Stef Wils zag dat de wil ontbrak bij Antwerp: "Dat kwam er ook nog bij"

Coach Stef Wils zag dat de wil ontbrak bij Antwerp: "Dat kwam er ook nog bij"

20:50
4
OFFICIEEL: Albert Sambi Lokonga verlaat Arsenal en trekt naar andere competitie

OFFICIEEL: Albert Sambi Lokonga verlaat Arsenal en trekt naar andere competitie

20:20
Peter Vandenbempt laat zich uit over doelmannenkwestie Club Brugge en prikt daarbij ook naar ... Bart Verhaeghe

Peter Vandenbempt laat zich uit over doelmannenkwestie Club Brugge en prikt daarbij ook naar ... Bart Verhaeghe

21:00
4
Besnik Hasi blijft voorlopig Anderlecht-coach, maar heeft Renard wel een keuze?

Besnik Hasi blijft voorlopig Anderlecht-coach, maar heeft Renard wel een keuze?

18:40
9
OFFICIEEL: Union SG speelt na Alessio Castro-Montes nu ook Charles Vanhoutte kwijt

OFFICIEEL: Union SG speelt na Alessio Castro-Montes nu ook Charles Vanhoutte kwijt

18:20
30
'Anderlecht wil opvolger Dolberg (die ooit bijna bij Club Brugge) zat ophalen bij ... Vincent Kompany'

'Anderlecht wil opvolger Dolberg (die ooit bijna bij Club Brugge) zat ophalen bij ... Vincent Kompany'

02:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Sambi Lokonga - Babadi - Bursik - Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Sambi Lokonga - Babadi - Bursik - Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits

20:20
OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van kampioenenmaker, die naar de Bundesliga trekt

OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van kampioenenmaker, die naar de Bundesliga trekt

17:40
'Fiks verlies voor Gent: floptransfer verlaat Planet Group Arena op definitieve basis'

'Fiks verlies voor Gent: floptransfer verlaat Planet Group Arena op definitieve basis'

20:00
DONE DEAL: Jeugdproduct Genk komt na avonturen bij Moeskroen en Zulte Waregem in Nederland terecht

DONE DEAL: Jeugdproduct Genk komt na avonturen bij Moeskroen en Zulte Waregem in Nederland terecht

19:30
"Twee klassen verschil": Philippe Albert is hard voor Anderlecht na nederlaag tegen Union

"Twee klassen verschil": Philippe Albert is hard voor Anderlecht na nederlaag tegen Union

17:22
Oh nee! Genk ziet recordtransfer nog in het water vallen: Stuttgart en Genk spreken elkaar tegen

Oh nee! Genk ziet recordtransfer nog in het water vallen: Stuttgart en Genk spreken elkaar tegen

19:40
15
Done deal: Antwerp heeft gewenste versterking op het middenveld beet

Done deal: Antwerp heeft gewenste versterking op het middenveld beet

19:20
2
De nieuwe Genkse aanvallende briljant staat al klaar, ook Vanaken, Union, Mechelen en OH Leuven maakten indruk

De nieuwe Genkse aanvallende briljant staat al klaar, ook Vanaken, Union, Mechelen en OH Leuven maakten indruk

18:50
Dat had nog veel voeten in de aarde: doelman Lammens heeft zijn nieuwe club, recordtransfer voor Antwerp

Dat had nog veel voeten in de aarde: doelman Lammens heeft zijn nieuwe club, recordtransfer voor Antwerp

01:00
3
Done deal: Club Brugge vindt zoals verwacht de oplossing voor doelman in Engeland

Done deal: Club Brugge vindt zoals verwacht de oplossing voor doelman in Engeland

18:10
2
OFFICIEEL: Bilal El Khannouss (ex-Genk) vertrekt alsnog bij Leicester City en gaat naar Bundesliga

OFFICIEEL: Bilal El Khannouss (ex-Genk) vertrekt alsnog bij Leicester City en gaat naar Bundesliga

18:04
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Deense media zijn zeker: 'Dolberg vertrekt naar deze club en voor dit bedrag' cartman_96 cartman_96 over DONE DEAL: Union SG haalt uit en plukt opvolger Vanhoutte weg bij concurrent JaKu JaKu over 'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht' Don Doumbia Don Doumbia over Dat had nog veel voeten in de aarde: doelman Lammens heeft zijn nieuwe club, recordtransfer voor Antwerp JaKu JaKu over En opeens is hij weg bij Rangers: Cyriel Dessers heeft akkoord gevonden met Griekse topclub CringeMedia CringeMedia over Leander Dendoncker kroont zich meteen tot matchwinnaar bij zijn nieuwe club Real Oviedo JaKu JaKu over Onderhandelingen bezig: 'Union is gelanceerd en wil nog een speler weghalen bij concurrent voor Champions Play-offs' Het spelleke Het spelleke over Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club" snuffel snuffel over Peter Vandenbempt laat zich uit over doelmannenkwestie Club Brugge en prikt daarbij ook naar ... Bart Verhaeghe JaKu JaKu over 'Théo Leoni kiest voor verrassende transfer' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved