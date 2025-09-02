STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'

STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'
Foto: © photonews

STVV dreigt nog twee sterkhouders kwijt te raken. Andres Ferrari staat voor een transfer naar Slavia Praag, terwijl Louis Patris op weg lijkt naar Union SG als vervanger van Castro-Montes.

Het ziet ernaar uit dat STVV nog twee spelers gaat verliezen. Andres Ferrari kan naar Slavia Praag en zijn transfer wordt snel verwacht. Verder gaat ook Louis Patris voor een ander avontuur kiezen.

De flankverdediger werd deze zomer definitief overgenomen van Anderlecht, STVV betaalde 1,75 miljoen euro. Dit nadat hij vorig seizoen al op huurbasis bij de Truienaars speelde.

Maar lang zal hij geen speler meer blijven van Sint-Truiden. Sacha Tavolieri schrijft op X dat hij snel de transfer naar Union SG gaat maken.

Hij moet er de veranger worden van Alessio Castro-Montes die naar 1.FC Köln is vertrokken. STVV zou 3,8 miljoen euro krijgen voor zijn verdediger, waardoor de club nog een mooie winst neemt.

Er ligt een contract van vier seizoenen klaar voor Patris. Hij speelde in totaal 38 wedstrijden voor Sint-Truiden waarin hij één keer kon scoren en goed was voor negen assists.

