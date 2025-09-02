Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

Club Brugge speelt volgende week tegen La Louvière, maar moet het zonder zijn supporters doen. Supportersgroepen boycotten de match uit protest tegen de schaarse uitkaarten.

De competitie ligt een weekend stil vanwege de interlandbreak. Volgend weekend komen de JPL-ploegen weer allemaal in actie. Club Brugge trekt dan naar La Louvière.

Maar op hun fans zullen ze niet moeten rekenen. Supportersgroep North Fanatics 2013 stuurde een statement de wereld in. Ze zijn, net als supportersgroepen van andere clubs, niet te spreken over het feit dat er slechts 450 tickets beschikbaar zijn.

Geen Club-supporters naar La Louvière

"Een nieuw dieptepunt lijkt ons in een pijnlijke trend die zich jaar na jaar versterkt. Ondanks de grotere interesse om onze geliefde Club door heel het land, en bij uitstek Europa, te volgen, zien we dat er alsmaar minder uitickets ter beschikking worden gesteld", klinkt het bij de North Fanatics.

"Hierbij bevestigen wij de geruchten, dat wij, samen met de andere sfeergroepen van Brugge de match zullen boycotten, door deze niet bij te wonen", is de boodschap. "Dit omdat wij nooit mogen accepteren dat als maar meer mensen te horen moeten krijgen dat ze geen uitwedstrijd kunnen bijwonen vanwege allerlei belachelijke redenen."

"Op deze manier stevenen we af op voetbal zonder uitfans, wat absoluut niet kan! Ook in de toekomst zullen wij op allerlei manieren deze trend tegengaan", aldus de supportersgroep.