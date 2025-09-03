Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water
Anderlecht stond op het punt om een tweede grote uitgaande transfer te realiseren, na de verkoop van Kasper Dolberg aan Ajax voor tien miljoen euro. Mario Stroeykens leek op weg naar Braga, maar de deal ketste op het laatste moment af.

De Portugezen boden volgens La Dernière Heure zo’n 6,5 miljoen euro, maar zowel club als speler konden zich niet vinden in de laatste voorwaarden. Daardoor bleef Stroeykens in Brussel, ondanks de druk van de Portugese topclub.

Bij Anderlecht heerst teleurstelling, want het plan was duidelijk om minstens twee sterkhouders te verzilveren voor het einde van de markt. De situatie van Stroeykens en Yari Verschaeren – beiden met nog maar één jaar contract – blijft een zorg.

Overbodige spelers met hoog loon

Ondertussen blijven de opties in Turkije en het Midden-Oosten open. Daar is nog tijd om spelers te verkopen of uit te lenen, en Anderlecht hoopt alsnog op een doorbraak.

Ook voor jongens als Mats Rits, Alexis Flips, Thomas Foket en Majeed Ashimeru wordt nog actief gezocht naar een oplossing. Vooral het hoge loon van bepaalde spelers bemoeilijkt echter een vertrek.

De druk op het sportieve management blijft toenemen. Zonder bijkomende inkomsten wordt het moeilijk om de gewenste financiële ruimte te creëren, en de onrust bij de achterban groeit met de week.

