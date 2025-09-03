"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

KRC Genk zag de transfer van Hyeon-Gyu Oh naar Stuttgart afspringen. De Duitsers trokken zich terug na medische tests, al betwijfelen de Limburgers de officiële reden.

KRC Genk dacht nog een serieus bedrag te mogen ontvangen voor de transfer van Hyeon-Gyu Oh, maar dat ging niet door. Stuttgart wou de Zuid-Koreaan eerst voor 28 miljoen euro kopen, maar trok zich nadien terug.

De officiële reden is dat hij werd afgekeurd op zijn medische tests vanwege een zware blessure die hij jaren geleden opliep. Alleen beweren ze bij Genk dat het iets anders was.

"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las", zegt Hein Vanhaezebrouck bij Sporza Daily XL over het feit dat Stuttgart zoveel geld wou betalen voor de spits. "Onvoorstelbaar. 28 miljoen euro voor een tweede spits, die eigenlijk niet mocht spelen als Tolu er was."

"En nu is die jongen eigenlijk de enorme dupe", zegt Filip Joos. "Niet alleen omdat hij niet naar de Bundesliga mag, maar ook omdat hij nu de stempel meekrijgt dat er medisch een probleem is."

"Dan ben je precies vee aan het brandmerken. En dat is niet de mooiste stempel", besluit Joos. Genk kan in ieder geval nog wel even rekenen op zijn kwaliteiten.