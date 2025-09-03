'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

RSC Anderlecht speelt dit seizoen geen Europees voetbal. En dus is de kern (veel) te groot, zoveel is duidelijk. De voorbije week stonden veel spelers in de uitverkoop en zo lijkt het nog eventjes te blijven.

Internationaal gezien is de transfermercato in de meeste grote landen ondertussen dicht, maar in de Belgische competitie kunnen nog wel wat zaakjes worden gedaan.

En dus zouden er mogelijk nog een paar ploegen kunnen profiteren van overbodige spelers van RSC Anderlecht - of er zou een transfer naar een exotischere bestemming moeten worden gevonden.

Na Théo Leoni en dinsdagavond nog Kasper Dolberg zijn er nog een paar andere transfers die zouden kunnen gaan gebeuren een van de komende dagen.

Rits, Foket, Ashemeru, Flips, Stroeykens, Verschaeren: nog uitverkoop op komst bij Anderlecht?

Thomas Foket mag nog steeds vertrekken, net als Mats Rits. Die werd eventjes genoemd bij KV Mechelen, maar uiteindelijk ging die deal niet door. Volgens La Dernière Heure zijn zij echter niet de enigen.

Ook voor Majeed Ashimeru en voor Alexis Flips wordt nog een oplossing gezocht. Ook Yari Verschaeren en Mario Stroeykens kunnen bij een goed bod zeker nog vertrekken uit het Lotto Park. Of hoe het de komende uren en dagen zeker nog spannend kan blijven bij Anderlecht over mogelijke vertrekkers.