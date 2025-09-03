Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

Stijn Stijnen kreeg na incidenten tegen Lierse eerst een alternatieve straf opgelegd, maar het bondsparket ging in beroep. De Disciplinaire Raad besliste nu 4 speeldagen schorsing.

In april 2024 speelde Patro Eisden Maasmechelen tegen Lierse. Op verplaatsing verloren de Limburgers met 1-0. Langs het veld verliep het chaotisch.

Patro-coach Stijn Stijnen trok naar de match-delegate, die niet zo blij was met de manier waarop de trainer dit deed. In zijn verslag beschreef hij het als een "dreigende en onrespectvolle behandeling".

Stijnen vond dat hij werd geprovoceerd omdat de match-delegate alles filmde. Hij zou ook zijn uitgescholden geweest door de teammanager van Lierse en het thuispubliek.

Eerst kreeg hij een straf in de vorm van een cursus agressiebeheersing en communicatie. Het bondsparket tekende beroep aan tegen die beslissing en wou één speeldag schorsing plus het schrappen van drie speeldagen uitgestelde schorsing.

Dit beroep werd behandeld en de Disciplinaire Raad gaat akkoord met het bondsparket, meldt Het Nieuwsblad. Vanaf 8 september zal Stijnen dus vier speeldagen geschorst zijn.