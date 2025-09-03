Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

Vrijdag staat een cruciaal moment voor RSC Anderlecht op de agenda: de Raad van Bestuur zal beslissen over het voorzitterschap van Wouter Vandenhaute, die na vijf jaar zijn mandaat ter beschikking stelt. Voor de toekomst van de club betekent dit een belangrijke kruispunt.

Ondertussen zetten de supportersgroepen Mauves Army en Ultras Bloc Nord al druk op de bestuursleden. In een open brief leggen ze hun voorwaarden scherp vast voor eventuele nieuwe investeerders en sturen ze een duidelijke boodschap: geen half werk.

De fans willen dat Vandenhaute niet alleen zijn mandaat neerlegt, maar dat ook zijn aandelen verkocht worden. Zij zijn van mening dat een volledig nieuwe start nodig is om de club uit het huidige tumult te halen.

Daarnaast leggen ze principes vast waaraan nieuwe investeerders zich moeten houden. De identiteit van de club, het paars-witte logo, de lokale verankering en het behoud van Neerpede als opleidingscentrum mogen niet aangetast worden.

Transparantie en geen multiclub-systeem

Ook een multiclub-systeem of internationale investeringsstructuren worden resoluut afgewezen. “Anderlecht is de grootste club van België en wij willen geen bijrol spelen in een groter project”, klinkt het in de open brief.

De fans vragen bovendien transparantie en regelmatige dialoog van het bestuur. Strategische beslissingen moeten duidelijk gecommuniceerd worden en Belgische persoonlijkheden actief betrokken zijn in de raad van bestuur.

Het signaal is duidelijk: de supporters willen dat er een nieuwe wind waait, dat Vandenhaute volledig uit de weg is en dat er een bestuur komt dat zowel de identiteit als de autonomie van de club respecteert. Vrijdag kan dit cruciale moment het begin zijn van een nieuw hoofdstuk voor Anderlecht.