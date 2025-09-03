Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

Yari Verschaeren lijkt al maanden op weg naar de uitgang bij Anderlecht, maar een concrete stap is er nog altijd niet gezet. Toch blijft zijn naam opduiken in buitenlandse media, die hem blijven linken aan mogelijke transfers.

De nieuwste piste? Turkije, al is het maar de vraag hoe serieus die piste te nemen is. Volgens geruchten uit de Turkse pers zou Trabzonspor zijn zinnen hebben gezet op de 24-jarige middenvelder. De club, die vorig seizoen nog zevende eindigde in de Süper Lig, beschikt na de lucratieve verkoop van doelman Ugurcan Cakir over de nodige financiële slagkracht.

Bij Anderlecht beseft men dat Verschaeren zijn laatste contractjaar is ingegaan. Sportief directeur Olivier Renard wil nog graag cashen voor de spelmaker, maar de speler zelf lijkt niet gehaast. Zijn carrièreplanning mikte oorspronkelijk op een stap naar een topcompetitie in West-Europa, niet naar Turkije.

Situatie is moeilijk

Of er effectief al gesprekken zijn opgestart, is onduidelijk. Voorlopig blijven de signalen vooral bij geruchten en speculaties. Bij de entourage van de speler wordt voorlopig de boot afgehouden, al sluit niemand een transfer volledig uit.

Wat zeker is: de markt in Turkije blijft nog open tot 11 september. Theoretisch is er dus tijd genoeg om alsnog een deal te sluiten. Dat betekent dat Anderlecht voorlopig alert moet blijven, zeker nu het eerder al afscheid moest nemen van Kasper Dolberg.

Voor Verschaeren zelf is het kiezen: nog een jaar in Brussel blijven en transfervrij vertrekken in 2026, of toch ingaan op een buitenlands avontuur dat niet helemaal in zijn oorspronkelijke plannen past.