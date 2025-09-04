🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord

Foto: © photonews

Eden Hazard heeft meegedaan aan het spel "blijf stil tot je de naam hoort van iemand die beter kan dribbelen dan jij". Bij één speler begon hij toch te praten.

Hazard speelde de hoofdrol in een korte video die werd gedeeld op de sociale mediakanalen van de Champions League. De eerste speler die werd genoemd was de Parijzenaar Désiré Doué.

Daarna volgden Rafael Leão, Khvicha Kvaratskhelia, Raphinha en Riyad Mahrez, maar ook hier kwam er geen woord uit de mond van Eden Hazard. Al leek hij toch een beetje te aarzelen wat betreft de Algerijn.

Bij Vinicius Júnior leek er ook een aarzeling te zijn, maar de mening van Hazard was duidelijk. Vervolgens kwam Cristiano Ronaldo aan bod, een ware levende voetballegende, maar ook hier sprak de Belg niet.

Lamine Yamal en Neymar werden vervolgens aan de lijst toegevoegd. Opnieuw werd er door de voormalige voetballer niets gezegd. Het was pas toen de naam van Lionel Messi werd genoemd dat hij eindelijk zijn mond opende door "Ja, Messi" te zeggen. Eden Hazard heeft nooit zijn bewondering voor de Argentijn verborgen, die hij beschouwt als de beste dribbelaar aller tijden.

In 2018 heeft Hazard een record gevestigd voor het aantal succesvolle dribbels in een WK-wedstrijd. Tijdens de kwartfinale tegen Brazilië voltooide hij 10 dribbels uit 10 pogingen, wat het hoogste totaal is van succesvolle dribbels met een slagingspercentage van 100% in een WK-wedstrijd sinds de invoering van statistieken in 1966.

Eden Hazard

