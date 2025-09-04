Duitse pers doet 'vervelend' boekje open over Nederlander na transfer: heel trainingscomplex ontruimd door... kapper

Duitse pers doet 'vervelend' boekje open over Nederlander na transfer: heel trainingscomplex ontruimd door... kapper
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tijdens zijn periode bij RB Leipzig zorgde Xavi Simons regelmatig voor opschudding buiten het veld. De Duitse pers onthult nu een reeks merkwaardige incidenten die nog lang zullen worden herinnerd.

Een van de opvallendste voorvallen betrof zijn hond. Simons liet het dier tijdelijk bij een vriend achter, maar de hond werd dagenlang opgesloten op het dakterras en blafte onafgebroken. Buren dreigden de dierenbescherming te bellen, waarna RB Leipzig ingreep. Sindsdien reist Simons zijn hond zelf mee.

Ook op het trainingscomplex veroorzaakte de middenvelder chaos. In mei ging het brandalarm af omdat een kapper, ingehuurd door Simons, te veel haarlak gebruikte in zijn kamer. Honderden medewerkers moesten het gebouw verlaten en de brandweer rukte uit.

In een favela terechtgekomen

Tijdens een PR-reis naar Brazilië besloot Simons zelf een alternatieve locatie voor de spelersbus door te geven, waardoor het team in een favela terechtkwam. De beveiliging moest ingrijpen en het feest afblazen. Simons wilde de groep zijn “nieuwe vrienden” voorstellen, die hij de dag ervoor met zijn broer en een privébeveiliging had ontmoet.

In de kleedkamer kreeg Simons al snel de bijnaam ‘prinses’. Hij weigerde zelfs deel te nemen aan een sponsoractiviteit in de zomer, omdat hij aangaf toch te vertrekken. Zijn gedrag zorgde voor frustratie bij teamgenoten en clubleiding.

Uiteindelijk werd de transfer van Simons naar Tottenham Hotspur met opluchting begroet door RB Leipzig. De Duitse media beschrijven zijn tijd bij de club als chaotisch en vol sterallures, waarbij de jongeling vaker voor problemen zorgde dan voor stabiliteit.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Tottenham
PSG
Xavi Simons

Meer nieuws

Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

12:00
2
Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

11:40
1
Pro League lanceert broodnodig project: "Om blessures te verminderen"

Pro League lanceert broodnodig project: "Om blessures te verminderen"

11:00
Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

10:30
7
Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

09:46
9
Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

09:30
1
10 miljoen dollar per jaar! Ex-Anderlecht-spits heeft een nieuwe club gevonden

10 miljoen dollar per jaar! Ex-Anderlecht-spits heeft een nieuwe club gevonden

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Shiogai

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Shiogai

08:00
Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

08:40
13
Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

08:20
3
Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

08:00
11
Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"

Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"

07:40
10
Dit wordt de nieuwe coach van Dender, al probeerde zijn huidige club nog koortsachtig om hem te houden

Dit wordt de nieuwe coach van Dender, al probeerde zijn huidige club nog koortsachtig om hem te houden

07:20
2
Stijn Stijnen komt met duidelijk statement na "ruggengraatloze uitspraak"

Stijn Stijnen komt met duidelijk statement na "ruggengraatloze uitspraak"

07:00
4
"Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

"Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

06:30
2
Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

23:00
1
Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

22:30
4
Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

22:00
Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

21:40
1
De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

21:20
1
Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

21:00
19
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

20:00
De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

20:40
4
"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

20:21
2
Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

20:00
10
Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

19:40
Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

19:20
23
Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

19:00
10
Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

18:50
Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

18:40
2
Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

18:20
2
Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

18:00
9
Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

17:40
Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

17:20
4
Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

17:00
13
KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

16:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 3
Chelsea Chelsea 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-1 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 3-2 Burnley Burnley
Tottenham Tottenham 0-1 Bournemouth Bournemouth
Wolverhampton Wolverhampton 2-3 Everton Everton
Leeds United Leeds United 0-0 Newcastle United Newcastle United
Brighton Brighton 2-1 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-3 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Arsenal Arsenal
Aston Villa Aston Villa 0-3 Crystal Palace Crystal Palace

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst" Zandberg Zandberg over Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm" YoniVL YoniVL over Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar" Olympia86 Olympia86 over Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem Supremepony Supremepony over Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt See you Essevee See you Essevee over Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis cartman_96 cartman_96 over Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn" pief pief over Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved