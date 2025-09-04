Duitse pers doet 'vervelend' boekje open over Nederlander na transfer: heel trainingscomplex ontruimd door... kapper

Tijdens zijn periode bij RB Leipzig zorgde Xavi Simons regelmatig voor opschudding buiten het veld. De Duitse pers onthult nu een reeks merkwaardige incidenten die nog lang zullen worden herinnerd.

Een van de opvallendste voorvallen betrof zijn hond. Simons liet het dier tijdelijk bij een vriend achter, maar de hond werd dagenlang opgesloten op het dakterras en blafte onafgebroken. Buren dreigden de dierenbescherming te bellen, waarna RB Leipzig ingreep. Sindsdien reist Simons zijn hond zelf mee.

Ook op het trainingscomplex veroorzaakte de middenvelder chaos. In mei ging het brandalarm af omdat een kapper, ingehuurd door Simons, te veel haarlak gebruikte in zijn kamer. Honderden medewerkers moesten het gebouw verlaten en de brandweer rukte uit.

In een favela terechtgekomen

Tijdens een PR-reis naar Brazilië besloot Simons zelf een alternatieve locatie voor de spelersbus door te geven, waardoor het team in een favela terechtkwam. De beveiliging moest ingrijpen en het feest afblazen. Simons wilde de groep zijn “nieuwe vrienden” voorstellen, die hij de dag ervoor met zijn broer en een privébeveiliging had ontmoet.

In de kleedkamer kreeg Simons al snel de bijnaam ‘prinses’. Hij weigerde zelfs deel te nemen aan een sponsoractiviteit in de zomer, omdat hij aangaf toch te vertrekken. Zijn gedrag zorgde voor frustratie bij teamgenoten en clubleiding.

Uiteindelijk werd de transfer van Simons naar Tottenham Hotspur met opluchting begroet door RB Leipzig. De Duitse media beschrijven zijn tijd bij de club als chaotisch en vol sterallures, waarbij de jongeling vaker voor problemen zorgde dan voor stabiliteit.