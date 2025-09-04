Malick Fofana maakt indruk: grootmacht staat klaar om toe te slaan

Malick Fofana bevestigt zijn uitstekende seizoensstart bij Lyon. Ondanks de interesse van grote clubs afgelopen zomer, blijft de Belgische winger de aandacht trekken van Inter Milan.

Het is moeilijk om Malick Fofana deze seizoensstart te negeren. Tegen Marseille heeft de vleugelspeler van Lyon talloze versnellingen en dribbels getoond.

Verschillende prestigieuze clubs hebben interesse getoond in zijn profiel, maar Fofana heeft ervoor gekozen om bij Lyon te blijven. In drie competitiewedstrijden heeft hij al indruk gemaakt met een assist en een doelpunt.

Liverpool, Bayern en zelfs Everton hebben aan hem gedacht, maar voor een rol in de rotatie. Dit was echter niet wat Fofana voor ogen had, aangezien hij een stap vooruit wil zetten.

Inter Milan gaat deze winter voor Fofana

In Italië volgt Inter Milan zijn situatie op de voet. Volgens de Corriere dello Sport is de club op zoek naar een offensieve speler die in een-tegen-eén situaties kan destabiliseren. De club wil in de winter actie ondernemen.

Met drie overwinningen in drie wedstrijden en geen tegendoelpunten heeft Olympique Lyon zijn seizoen perfect afgetrapt. De jonge Rode Duivel heeft sterk bijgedragen aan deze succesvolle start die Lyon bovenaan het klassement plaatst, naast PSG.