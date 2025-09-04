OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

Olympic Charleroi rekent op de ervaring van Carlos Sanchez Aguiar, voormalig assistent-trainer van Atlético Madrid, om een zeer slecht begonnen seizoen in de Challenger Pro League goed te maken.

Olympic Charleroi probeert op adem te komen na een chaotische seizoensstart. De club, die dit seizoen terugkeerde in het professionele voetbal, verkeert al in een crisis: nul overwinningen, nul punten en de laatste plaats in het klassement.

Ervaren coach

Om de situatie te veranderen, heeft de club aangekondigd dat Carlos Sanchez Aguiar zich bij de club voegt als nieuwe T1. De 67-jarige Spanjaard heeft ervaring als assistent-trainer bij Atlético Madrid.

Hij was verder ook al actief als coach bij onder meer Las Palmas, CD Toledo en CD Léganes. Charleroi vertrouwt op een ervaren figuur.

Aguiar zal niet alleen zijn in deze missie. Javier Moreiras Otero staat hem elke dag bij. De twee mannen hebben woensdag hun eerste training geleid.

Darko Janackovic, ontslagen na de derde speeldag van de Challenger Pro League, heeft de prijs betaald voor zijn mislukte start. Het is aan Aguiar en zijn team om snel uit de negatieve spiraal te geraken.