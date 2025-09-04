OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club
Word fan van Olympic Charleroi! 73

Olympic Charleroi rekent op de ervaring van Carlos Sanchez Aguiar, voormalig assistent-trainer van Atlético Madrid, om een zeer slecht begonnen seizoen in de Challenger Pro League goed te maken.

Olympic Charleroi probeert op adem te komen na een chaotische seizoensstart. De club, die dit seizoen terugkeerde in het professionele voetbal, verkeert al in een crisis: nul overwinningen, nul punten en de laatste plaats in het klassement.

Ervaren coach

Om de situatie te veranderen, heeft de club aangekondigd dat Carlos Sanchez Aguiar zich bij de club voegt als nieuwe T1. De 67-jarige Spanjaard heeft ervaring als assistent-trainer bij Atlético Madrid.

Hij was verder ook al actief als coach bij onder meer Las Palmas, CD Toledo en CD Léganes. Charleroi vertrouwt op een ervaren figuur.

Aguiar zal niet alleen zijn in deze missie. Javier Moreiras Otero staat hem elke dag bij. De twee mannen hebben woensdag hun eerste training geleid.

Darko Janackovic, ontslagen na de derde speeldag van de Challenger Pro League, heeft de prijs betaald voor zijn mislukte start. Het is aan Aguiar en zijn team om snel uit de negatieve spiraal te geraken.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Olympic Charleroi

Meer nieuws

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

23:09
Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

23:00
Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

22:39
'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

22:30
Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

22:00
3
RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

21:40
Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

21:30
1
Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

21:20
Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

21:00
Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

20:00
2
De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

20:40
RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

19:50
📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

20:20
Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

19:40
10
Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

19:20
Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

19:00
5
"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden? Factcheck

"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden?

18:40
8
Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

18:20
'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

18:01
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

17:01
Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

17:42
5
🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord

🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord

17:20
12
Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge

Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge

17:01
15
Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

16:30
"Hij wordt uitgefloten door zijn eigen supporters": geen plaats voor deze Rode Duivel volgens Hein Vanhaezebrouck

"Hij wordt uitgefloten door zijn eigen supporters": geen plaats voor deze Rode Duivel volgens Hein Vanhaezebrouck

16:00
6
'Winger van Charleroi kiest voor opmerkelijke uitdaging'

'Winger van Charleroi kiest voor opmerkelijke uitdaging'

15:30
Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

15:02
8
Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

14:40
5
Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer

Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer

14:20
5
Ajax bevestigt: Bounida zet grote stap in zijn carrière

Ajax bevestigt: Bounida zet grote stap in zijn carrière

14:01
OFFICIEEL: Cameron Puertas maakt verrassende transfer en komt twee ex-Union-spelers tegen

OFFICIEEL: Cameron Puertas maakt verrassende transfer en komt twee ex-Union-spelers tegen

13:30
OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van overbodige speler

OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van overbodige speler

13:03
Malick Fofana maakt indruk: grootmacht staat klaar om toe te slaan

Malick Fofana maakt indruk: grootmacht staat klaar om toe te slaan

12:42
2
Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen

Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen

12:20
7
Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

12:00
6
Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

11:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 4
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 3-0 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 3-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 0-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Eupen Eupen 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 3-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-2 Jong Genk Jong Genk

Nieuwste reacties

Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst" dbr1609 dbr1609 over Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge" Venom#13 Venom#13 over Liechtenstein - België: 0-6 De pirre De pirre over Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge zagato zagato over Malick Fofana maakt indruk: grootmacht staat klaar om toe te slaan Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils" Joske89 Joske89 over Oh nee! Genk ziet recordtransfer nog in het water vallen: Stuttgart en Genk spreken elkaar tegen FCB vo altijd FCB vo altijd over "Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden? Real09 Real09 over 🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord Afzuip Afzuip over Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved