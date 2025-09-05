'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

Beerschot zal eerstdaags meer dan waarschijnlijk worden overgenomen door Japanse investeerders. Ondertussen zou er al een versterking uit Japan op weg zijn naar Het Kiel. En het ist er eentje met naam en faam.

Beerschot wil dit seizoen opnieuw vanuit de Challenger Pro League stijgen richting Jupiler Pro League. Daartoe wil het zich in de slotweek van de transfermercato nog flink versterken.

De deal met een Japanse overnemer is tot op heden nog niet rond, al zou de deal wel in de pijplijn zitten. Er is al enkele maanden een principeakkoord tussen United World en de Japanners. Officieel is de overname echter nog niet.

Beerschot komt dichterbij leuke Japanse transfer

Ondertussen is er wel alvast een nieuwe speler op komst naar Het Kiel. En dat zou - toeval of niet? - een Japanner zijn. En wel eentje die heel wat adelbrieven kan voorleggen.

🇧🇪 Genki Haraguchi is set to leave Urawa Reds for a second time, returning to Europe with Belgian second-tier side Beerschot.



The club was recently taken over by Japanese owners.



🗞️ @kazubaggio // @sponichisoccer pic.twitter.com/pKY0Yxv1V1 — Japanese Football (@JapaneseFbl) September 4, 2025

Het gaat om de ervaren Genki Haraguchi. De 34-jarige middenvelder zou overkomen van de Urawa Red Diamonds, waar hij steeds minder tot spelen toekomt.

In Japan is Haraguchi een grote naam omwille van heel wat prestaties die hij al leverde in het verleden. Nu kan hij mogelijk nog een laatste avontuur aangaan in Europa.