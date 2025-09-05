'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot zal eerstdaags meer dan waarschijnlijk worden overgenomen door Japanse investeerders. Ondertussen zou er al een versterking uit Japan op weg zijn naar Het Kiel. En het ist er eentje met naam en faam.

Beerschot wil dit seizoen opnieuw vanuit de Challenger Pro League stijgen richting Jupiler Pro League. Daartoe wil het zich in de slotweek van de transfermercato nog flink versterken.

De deal met een Japanse overnemer is tot op heden nog niet rond, al zou de deal wel in de pijplijn zitten. Er is al enkele maanden een principeakkoord tussen United World en de Japanners. Officieel is de overname echter nog niet.

Beerschot komt dichterbij leuke Japanse transfer

Ondertussen is er wel alvast een nieuwe speler op komst naar Het Kiel. En dat zou - toeval of niet? - een Japanner zijn. En wel eentje die heel wat adelbrieven kan voorleggen.

Het gaat om de ervaren Genki Haraguchi. De 34-jarige middenvelder zou overkomen van de Urawa Red Diamonds, waar hij steeds minder tot spelen toekomt.

In Japan is Haraguchi een grote naam omwille van heel wat prestaties die hij al leverde in het verleden. Nu kan hij mogelijk nog een laatste avontuur aangaan in Europa.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Virton - K Beerschot VA live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Virton
K Beerschot VA

Meer nieuws

De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

11:40
Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

11:00
'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

10:30
4
De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

10:00
3
Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

09:30
4
Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

09:00
2
Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

08:40
3
🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

08:20
D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

08:00
6
Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

07:40
6
Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

07:32
4
Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

07:20
Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

07:00
4
Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

06:30
16
Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

20:00
8
'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

23:45
8
Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

23:09
1
Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

22:39
Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

23:00
3
'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

22:30
7
Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

22:00
13
Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

21:20
RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

21:40
1
Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

21:30
3
Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

21:00
OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

20:50
De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

20:40
1
📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

20:20
2
Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

19:40
19
RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

19:50
Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

19:20
2
Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

19:00
6
"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden? Factcheck

"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden?

18:40
9
Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

18:20
'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

18:01
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

17:01

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden FCBalto FCBalto over De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht Demogorgon Demogorgon over Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez' FlipperO FlipperO over 'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis' Charly Charly over Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi My-T Vekkie My-T Vekkie over Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge Mike 90 Mike 90 over Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter' Demogorgon Demogorgon over Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge" YoniVL YoniVL over Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert cartman_96 cartman_96 over 'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved