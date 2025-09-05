Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt

Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt
Foto: © photonews
Jan-Carlo Simic blijft één van de meest besproken namen in Neerpede. De jonge verdediger van Anderlecht staat al weken op de radar van Lazio Roma, en volgens Italiaanse media is de interesse allerminst verdwenen.

Een transfer deze zomer mislukte nog, maar in januari zou de Italiaanse club opnieuw een poging willen wagen. De reden dat Lazio in augustus niet kon doorpakken, lag vooral bij de beperkte financiële ruimte.

De Romeinen hadden moeite om de nodige middelen vrij te maken, ondanks dat Simic relatief betaalbaar is in vergelijking met andere verdedigende targets.

Simic geldt voor Lazio als absolute prioriteit in de zoektocht naar versterking achterin. Zijn profiel – jong, sterk in de duels en met nog veel groeimarge – maakt hem aantrekkelijk voor de subtopper in de Serie A. Bovendien zou de transfersom netjes binnen het budget passen zodra de situatie financieel stabiliseert.

Simic moet geld opbrengen

In januari verwacht Lazio dat de kas er beter voor staat en wil men opnieuw de onderhandelingen openen. Daarmee groeit de kans dat Anderlecht zijn verdediger midden in het seizoen moet lossen. Simic mocht trouwens al vertrekken, maar wel voor de juiste prijs.

Paars-wit beseft wel dat er snel een alternatief klaar moet staan. Al verwachten ze tegen dan wel Zoumana Keita terug. Maar een ervaren verdediger zou geen overbodige luxe zijn, zoals al gebleken is.

