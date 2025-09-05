Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam

De kans wordt met de dag groter dat Anderlecht deze transferperiode geen nieuwe spits meer aan de selectie toevoegt. Het vertrek van Kasper Dolberg bracht wel wat geld in het laatje, maar niet genoeg om opnieuw fors te investeren.

Het beoogde verkooptarget werd niet gehaald en voor een vervanger vijf miljoen of meer neertellen, is uitgesloten. De timing speelt paars-wit parten. In de meeste grote competities is de transfermarkt al gesloten, waardoor clubs hun aanvallers niet meer zomaar laten vertrekken. Bovendien mist Anderlecht na de Europese uitschakeling een belangrijk lokmiddel om spelers te overtuigen.

Wat rest, zijn uitleenbeurten of talenten die elders op een zijspoor beland zijn. Zo informeerde Anderlecht naar Kento Shiogai van NEC, maar die piste bleek financieel onhaalbaar. Voor een echte kwaliteitsinjectie op korte termijn lijken de opties dus bijzonder schaars.

Daarom kijkt de club vooral naar de eigen kern. Mihajlo Cvetkovic moet nog rijpen, Adriano Bertaccini is minstens twee maanden out met een meniscusblessure, en dus komt de druk vooral bij Luis Vázquez te liggen. De Argentijn is nog altijd op zoek naar zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Opportuniteit

Met Vazquez zal Anderlecht natuurlijk op een andere manier moeten gaan voetballen. De ex-spits van Boca Juniors brengt vooral kracht en arbeid. Onder coach Besnik Hasi werkt hij hard in het collectieve druk zetten, al was Anderlecht eerder deze zomer nog bereid om hem te laten vertrekken.

Het bestuur lijkt nu te hopen dat de Argentijn door het vertrek van Dolberg bevrijd raakt en alsnog zijn stempel kan drukken. Tot januari ligt de spitspositie dus grotendeels in zijn handen, tenzij er onverwacht toch nog een opportuniteit opduikt, want Anderlecht is niet van plan om zomaar eender wat binnen te halen.