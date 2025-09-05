Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam

Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4288

De kans wordt met de dag groter dat Anderlecht deze transferperiode geen nieuwe spits meer aan de selectie toevoegt. Het vertrek van Kasper Dolberg bracht wel wat geld in het laatje, maar niet genoeg om opnieuw fors te investeren.

Het beoogde verkooptarget werd niet gehaald en voor een vervanger vijf miljoen of meer neertellen, is uitgesloten. De timing speelt paars-wit parten. In de meeste grote competities is de transfermarkt al gesloten, waardoor clubs hun aanvallers niet meer zomaar laten vertrekken. Bovendien mist Anderlecht na de Europese uitschakeling een belangrijk lokmiddel om spelers te overtuigen.

Wat rest, zijn uitleenbeurten of talenten die elders op een zijspoor beland zijn. Zo informeerde Anderlecht naar Kento Shiogai van NEC, maar die piste bleek financieel onhaalbaar. Voor een echte kwaliteitsinjectie op korte termijn lijken de opties dus bijzonder schaars.

Daarom kijkt de club vooral naar de eigen kern. Mihajlo Cvetkovic moet nog rijpen, Adriano Bertaccini is minstens twee maanden out met een meniscusblessure, en dus komt de druk vooral bij Luis Vázquez te liggen. De Argentijn is nog altijd op zoek naar zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Opportuniteit

Met Vazquez zal Anderlecht natuurlijk op een andere manier moeten gaan voetballen. De ex-spits van Boca Juniors brengt vooral kracht en arbeid. Onder coach Besnik Hasi werkt hij hard in het collectieve druk zetten, al was Anderlecht eerder deze zomer nog bereid om hem te laten vertrekken.

Het bestuur lijkt nu te hopen dat de Argentijn door het vertrek van Dolberg bevrijd raakt en alsnog zijn stempel kan drukken. Tot januari ligt de spitspositie dus grotendeels in zijn handen, tenzij er onverwacht toch nog een opportuniteit opduikt, want Anderlecht is niet van plan om zomaar eender wat binnen te halen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Luis Vazquez

Meer nieuws

Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen

Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen

15:17
6
Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

16:00
Wat beslist bijzondere Raad van Bestuur op geheime locatie over Wouter Vandenhaute?

Wat beslist bijzondere Raad van Bestuur op geheime locatie over Wouter Vandenhaute?

12:20
1
Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

14:45
Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

13:45
Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen"

Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen"

14:30
5
Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden

Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden

13:26
2
De spectaculairste zomertransfer in de JPL? "Ik ben geen avonturier, maar deze trein passeert maar één keer"

De spectaculairste zomertransfer in de JPL? "Ik ben geen avonturier, maar deze trein passeert maar één keer"

13:00
D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

08:00
7
Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar

Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar

12:40
8
De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

10:00
7
'Nog een overbodige pion weg bij Club Brugge? Buitenlandse club meldt zich in Jan Breydel'

'Nog een overbodige pion weg bij Club Brugge? Buitenlandse club meldt zich in Jan Breydel'

12:00
1
De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

11:40
Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

06:30
18
'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

11:20
8
Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

11:00
7
'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

10:30
4
Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

23:00
6
Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

09:30
6
Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

08:40
5
Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

09:00
3
Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

07:32
8
🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

08:20
Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

07:20
Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

21:00
Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

07:40
9
Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

07:00
7
'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

23:45
12
RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

21:40
1
Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

23:09
1
Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

22:39
Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

22:00
18
'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

22:30
7
Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

21:30
3
De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

20:40
2
Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

19:00
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Joris impe Joris impe over Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen -URKO -URKO over Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar bink bink over Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen" George McFly George McFly over 'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B' VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter? LordJozef LordJozef over Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over 'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis' TIGERMANIA TIGERMANIA over Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge" Obiku Obiku over Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved