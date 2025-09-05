Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen"

Hein Vanhaezebrouck spaarde zijn woorden niet na de moeizame wedstrijd van Loïs Openda tegen Liechtenstein. De analist wees erop dat de spits nauwelijks in beeld kwam.

“Courtois had bijna evenveel balcontacten in de middencirkel als Openda in de eerste helft. Hij raakte in totaal maar 17 keer de bal, terwijl dat er tegen Israël 53 en tegen Italië 31 waren. Dat zegt genoeg", aldus Hein in Het Nieuwsblad.

Volgens Vanhaezebrouck lag het probleem niet alleen bij de Rode Duivels, maar ook bij het profiel van Openda zelf. “Hij leeft van ruimte in de rug van de verdediging. Maar in kleine ruimtes, tegen een tegenstander die zich ingraaft, is hij onzichtbaar. Batshuayi had waarschijnlijk twee ballen binnen gefrommeld. Koppen of positie kiezen voor doel is niet zijn sterkte.”

De analist benadrukte dat de keuze om Openda te laten starten geen cadeau was. “Iedere spits denkt tegen Liechtenstein dat hij er drie zal maken. Maar dan moet je wel betrokken raken. Nu is zijn onzekerheid alleen maar groter geworden. Het had misschien minder pijnlijk geweest om hem gewoon op de bank te laten met een duidelijke uitleg.”

De Ketelaere beter in het spel als er weinig ruimte is

Vanhaezebrouck wijst ook vooruit naar Kazachstan. “Als je hem daar opnieuw opstelt en het loopt weer fout, dan heb je een enorm probleem. Openda riskeert bovendien bij Juventus veel op de bank te zitten. Terwijl Charles De Ketelaere wekelijks speelt bij Atalanta, in dezelfde Serie A.”

Volgens de analist moet de bondscoach daarom zijn keuzes herbekijken. “De Ketelaere viel in en was meteen betrokken bij het spel. Hij laat zich makkelijker betrekken dan Openda in zo’n wedstrijd. Ik zou niet twijfelen. Batshuayi is geen optie voor de toekomst, die breng je hoogstens twintig minuten in.”

Zijn conclusie was duidelijk: “Waarom blijft Openda tweede spits, terwijl De Ketelaere beter past in wedstrijden zonder ruimte? Dat is een vraag waar de bondscoach echt over moet nadenken. Tegen Kazachstan zou ik resoluut voor De Ketelaere kiezen.”

