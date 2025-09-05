Tweedeklassers beginnen aan bekeravontuur, zorgt provincialer voor absolute stunt?

Dit weekend wordt de zesde ronde in de Croky Cup afgewerkt. In deze ronde stromen ook de tweedeklassers in. Heel wat ogen zijn op zaterdag gericht op Eupen, waar de enige overgebleven provincialer in actie komt.

Het Belgische bekertoernooi is al enkele rondes ver. Komend weekend is het aan de tweedeklassers om de eerste horde te nemen en zich te besparen van een vroegtijdige uitschakeling in de Croky Cup.

Op vrijdagavond spelen Seraing, KV Kortrijk en Beerschot hun partij. Zij nemen het respectievelijk op tegen Houtvenne (1e amateur), Londerzeel (2e amateur) en Virton (1e amateur).

Provincialer op bezoek bij Eupen

Op zaterdag en zondag komen dan de andere tweedeklassers nog in actie. De affiche waar veel mensen het meest naar uitkijken, is die van Eupen. Zij nemen het in eigen huis op tegen eersteprovincialer KVC De Toekomst Borsbeke.

Borsbeke is de enige provincialer die nog in het toernooi zit. Ze schakelden achtereenvolgens Kallo (3e provinciale), Wambeek Ternat (3e amateur), Stade Vervietois (2e amateur), Berg en Dal (2e amateur) en RFC Meux (1e amateur) uit.

Lukt het hen op zaterdag om na enkele teams uit de amateurafdelingen nu ook de scalp te nemen van een profclub? Er zullen alleszins vier supportersbussen vol supporters de lange trip naar de Oostkantons maken in de hoop de stunt van het jaar met hun eigen ogen te kunnen zien.