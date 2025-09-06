Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

De Rode Duivels wonnen met 0-6 van Liechtenstein. Frank Raes looft vooral Maxim De Cuyper, het duo De Bruyne-Vanaken én nieuwe kapitein Youri Tielemans.

De Rode Duivels behaalden een makkelijke 0-6 overwinning op het veld van Liechtenstein. Voor het eerst sinds behoorlijk lang slaagden de Duivels erin de netten schoon te houden, al is het moeilijk om een wedstrijd als deze te beoordelen.

"De verdediging is niet gechallenged – ook al stond het centraal beter dan voorheen, met Debast rechts en de linksvoetige Theate op links", zegt Frank Raes bij Het Nieuwsblad. "De Cuyper was met zijn derde goal in vier interlands de grote uitblinker."



"Krijgt hij ruimte om aan te vallen, dan is hij bij wijze van spreken de beste linksback ter wereld. Dribbelen, snelheid maken, schieten, koppen, hij kan het allemaal. Ook Fofana is een aanwinst gebleken", gaat Raes verder.

De Bruyne en Vanaken maken indruk naast elkaar

De commentator zag ook dat het middenveld goed stond. "De Bruyne en Vanaken zijn als het ware geboren om met elkaar te sjotten. Niemand steekt beter een bal tussendoor dan die twee", klinkt het.

Youri Tielemans als nieuwe aanvoerder is ook een voordeel, vindt Raes. Garcia heeft met Lukaku, De Bruyne en Courtois in zijn ploeg toch voor de speler van Aston Villa durven kiezen.

"Tielemans ontpopt zich tot gepatenteerd aanvoerder. Hij is de ideale schoonzoon, spreekt zijn talen, komt beleefd over en haalt ook nog eens een hoog niveau. Bij De Bruyne kwam die aanvoerdersrol veel geforceerder over. De groep vertegenwoordigen was tegen zijn natuur in. Laat De Bruyne maar doen wat hij goed kan: voetballen", besluit Raes.