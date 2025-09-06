Straf nieuws uit Brussel: 'Vincent Kompany en Michael Verschueren aanwezig op Raad van Bestuur'

Anderlecht nam vrijdag unaniem afscheid van voorzitter Wouter Vandenhaute. Opvallend: ook Vincent Kompany en Michael Verschueren woonden de Raad van Bestuur bij.

Anderlecht hield een belangrijke Raad van Bestuur op vrijdag. Het belangrijkste agendapunt was uiteraard het ontslag van Wouter Vandenhaute. Dat werd unaniem geaccepteerd, zoals verwacht.

Paars-wit moet dus uitkijken naar een nieuwe voorzitter, maar dat zal nog wel even duren. We mogen de komende tijd veel nieuws verwachten hierover, maar de club zal geen haast hebben.

Wat deden Vincent Kompany en Michael Verschueren op Anderlecht?

Er waren 12 personen aanwezig op de Raad van Bestuur volgens Sacha Tavolieri, maar die kwam nog met opvallender nieuws. De transferexpert meldde bij LN24 dat Michael Verschueren en Vincent Kompany aanwezig waren.

Opmerkelijker kan haast niet. Verschueren wordt de laatste tijd gelinkt aan het voorzitterschap, al is hij op dit moment de nummer twee bij ECA (European Club Association). Een functie die hij niet snel wil opgeven.

Maar waarom de twee aanwezig waren is onduidelijk. De aanwezigheid van Kompany roept vragen op, aangezien hij het goed doet als hoofdcoach van Bayern München. Op een Raad van Bestuur zijn niet-leden normaal gezien niet aanwezig...