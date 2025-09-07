Liechtenstein opnieuw door de gehaktmolen: nieuwe leider in de groep van de Rode Duivels

Liechtenstein opnieuw door de gehaktmolen: nieuwe leider in de groep van de Rode Duivels
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Drie dagen na de nederlaag tegen de Rode Duivels stond Liechtenstein opnieuw op het veld. En zoals verwacht, resulteerde dit opnieuw in een nederlaag.

In Vaduz heeft Liechtenstein goed weerstand geboden in de eerste helft (0-1 bij rust), voordat ze vijf doelpunten om de oren kregen in de tweede helft. Wat volgde was dus een 0-6 nederlaag tegen België, 18% balbezit en zelfs geen enkel schot op doel.

Deze keer moesten de mannen van Konrad Fünfstack naar Noord-Macedonië reizen voor hun volgende wedstrijd. Geen eenvoudige opdracht, want de Rode Duivels speelden eerder al gelijk in Skopje (1-1).

Liechtenstein leverde opnieuw een moedige eerste helft af met slechts één doelpunt tegen, gescoord door Eljif Elmas. De bezoekers verdedigden hun doel om hoop te houden op de tweede helft.

11 tegendoelpunten op twee matchen voor Liechtenstein

Maar de hoop duurde niet lang, want tien minuten na de rust viel het tweede doelpunt, gevolgd door de 3-0 kort daarna. Noord-Macedonië zette door in het laatste halfuur en won uiteindelijk met 5-0. Liechtenstein kan er trots op zijn dat het twee keer heeft geschoten, zelfs één keer op doel.

Noord-Macedonië wint dus met een overtuigende score en neemt de leiding in de groep over. Ze tellen vier punten voorsprong op de Rode Duivels, die wel twee wedstrijden minder hebben gespeeld.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Noord-Macedonië
Liechtenstein

Meer nieuws

LIVE: Match gespeeld in nog geen twee minuten tijd, Duivels kunnen vrij spelen tweede helft Live

LIVE: Match gespeeld in nog geen twee minuten tijd, Duivels kunnen vrij spelen tweede helft

21:31
Romeo Vermant een smeerlapje op het veld? "Ik neem die rol met plezier op mij "

Romeo Vermant een smeerlapje op het veld? "Ik neem die rol met plezier op mij "

21:00
Hallo Rudi Garcia? Terwijl Openda geen indruk maakt scoort deze Belgische spits zijn 16e doelpunt van het seizoen

Hallo Rudi Garcia? Terwijl Openda geen indruk maakt scoort deze Belgische spits zijn 16e doelpunt van het seizoen

20:30
1
Done Deal: van Technisch Directeur bij Cercle Brugge naar exotisch avontuur in Chili

Done Deal: van Technisch Directeur bij Cercle Brugge naar exotisch avontuur in Chili

20:15
Lokeren haalt versterking bij Cercle Brugge

Lokeren haalt versterking bij Cercle Brugge

20:01
1
OFFICIEEL: Dender shopt in eigen land en haalt speler binnen die al twee keer op rij degradeerde

OFFICIEEL: Dender shopt in eigen land en haalt speler binnen die al twee keer op rij degradeerde

19:30
1
'Beerschot pakt uit met komst van 74-voudig international die Rode Duivels bijna uitschakelde op WK'

'Beerschot pakt uit met komst van 74-voudig international die Rode Duivels bijna uitschakelde op WK'

19:00
2
Dolberg maakte het al eens mee: Denemarken contacteert UEFA over een probleem in Griekenland

Dolberg maakte het al eens mee: Denemarken contacteert UEFA over een probleem in Griekenland

18:30
En nog een team uit Challenger Pro League gaat eruit in Croky Cup: wat deden Lierse, Lommel, Charleroi & co?

En nog een team uit Challenger Pro League gaat eruit in Croky Cup: wat deden Lierse, Lommel, Charleroi & co?

18:45
Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar

Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar

18:00
9
Club Brugge eerste leider in Super League na zware zege in Slag om Vlaanderen tegen KAA Gent Ladies

Club Brugge eerste leider in Super League na zware zege in Slag om Vlaanderen tegen KAA Gent Ladies

19:45
Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp

Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp

17:30
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Godts - Sobol - Salifou

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Godts - Sobol - Salifou

16:30
Ex-speler Kortrijk en Charleroi ontvluchtte Kazachstan voor... Vietnam: "Er wordt veel geld betaald"

Ex-speler Kortrijk en Charleroi ontvluchtte Kazachstan voor... Vietnam: "Er wordt veel geld betaald"

17:00
Veel rivaliteit tussen de clubs, maar ook helpende handen in een van de grootste steden van ons land

Veel rivaliteit tussen de clubs, maar ook helpende handen in een van de grootste steden van ons land

16:45
Opvallende move voor Ajax-Belg? Turkse club - waar trainer enorme fan is - komt aankloppen

Opvallende move voor Ajax-Belg? Turkse club - waar trainer enorme fan is - komt aankloppen

16:30
Verdediger denkt al voorzichtig aan de Gouden Schoen: "Met deze vorm zou het kunnen lukken"

Verdediger denkt al voorzichtig aan de Gouden Schoen: "Met deze vorm zou het kunnen lukken"

16:00
Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

15:30
PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

15:00
Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

14:30
Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

14:15
3
Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

14:45
🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

14:00
3
Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

13:23
Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

13:30
3
Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

11:40
Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

12:30
3
De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

11:30
2
Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

12:00
OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

11:00
KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

10:31
7
Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

09:30
1
Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis

Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis

10:00
1
Ronaldo treft tweemaal raak, Engeland wint zonder glans: Dit gebeurde op de Europese velden op zaterdag

Ronaldo treft tweemaal raak, Engeland wint zonder glans: Dit gebeurde op de Europese velden op zaterdag

09:00
Racing Genk heeft akkoord gevonden, Zeqiri op weg naar de uitgang

Racing Genk heeft akkoord gevonden, Zeqiri op weg naar de uitgang

08:40
Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

08:20
12

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 6
Georgië Georgië 3-0 Bulgarije Bulgarije
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Litouwen Litouwen 2-3 Nederland Nederland
België België 2-0 Kazachstan Kazachstan
Luxemburg Luxemburg 0-0 Slovakije Slovakije
Turkije Turkije 0-3 Spanje Spanje
Polen Polen 2-0 Finland Finland
Duitsland Duitsland 1-1 Noord-Ierland Noord-Ierland
Israël Israël 08/09 Italië Italië
Kroatië Kroatië 08/09 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 08/09 Zweden Zweden
Zwitserland Zwitserland 08/09 Slovenië Slovenië
Gibraltar Gibraltar 08/09 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Wit-Rusland Wit-Rusland 08/09 Schotland Schotland
Griekenland Griekenland 08/09 Denemarken Denemarken
Armenië Armenië 09/09 Ierland Ierland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 09/09 Oekraïne Oekraïne
Noorwegen Noorwegen 09/09 Moldavië Moldavië
Frankrijk Frankrijk 09/09 IJsland IJsland
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 09/09 Oostenrijk Oostenrijk
Cyprus Cyprus 09/09 Roemenië Roemenië
Hongarije Hongarije 09/09 Portugal Portugal
Servië Servië 09/09 Engeland Engeland
Albanië Albanië 09/09 Letland Letland

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over België - Kazachstan: 2-0 filip hendrix filip hendrix over Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst ikke.. ikke.. over Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar YoniVL YoniVL over Hallo Rudi Garcia? Terwijl Openda geen indruk maakt scoort deze Belgische spits zijn 16e doelpunt van het seizoen Johnnie Walker Johnnie Walker over Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp Boktor Boktor over Lokeren haalt versterking bij Cercle Brugge SeniorClub SeniorClub over OFFICIEEL: Dender shopt in eigen land en haalt speler binnen die al twee keer op rij degradeerde mantoch mantoch over 'Beerschot pakt uit met komst van 74-voudig international die Rode Duivels bijna uitschakelde op WK' DKMA DKMA over Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved