Liechtenstein opnieuw door de gehaktmolen: nieuwe leider in de groep van de Rode Duivels

Drie dagen na de nederlaag tegen de Rode Duivels stond Liechtenstein opnieuw op het veld. En zoals verwacht, resulteerde dit opnieuw in een nederlaag.

In Vaduz heeft Liechtenstein goed weerstand geboden in de eerste helft (0-1 bij rust), voordat ze vijf doelpunten om de oren kregen in de tweede helft. Wat volgde was dus een 0-6 nederlaag tegen België, 18% balbezit en zelfs geen enkel schot op doel.

Deze keer moesten de mannen van Konrad Fünfstack naar Noord-Macedonië reizen voor hun volgende wedstrijd. Geen eenvoudige opdracht, want de Rode Duivels speelden eerder al gelijk in Skopje (1-1).

Liechtenstein leverde opnieuw een moedige eerste helft af met slechts één doelpunt tegen, gescoord door Eljif Elmas. De bezoekers verdedigden hun doel om hoop te houden op de tweede helft.

11 tegendoelpunten op twee matchen voor Liechtenstein

Maar de hoop duurde niet lang, want tien minuten na de rust viel het tweede doelpunt, gevolgd door de 3-0 kort daarna. Noord-Macedonië zette door in het laatste halfuur en won uiteindelijk met 5-0. Liechtenstein kan er trots op zijn dat het twee keer heeft geschoten, zelfs één keer op doel.

Noord-Macedonië wint dus met een overtuigende score en neemt de leiding in de groep over. Ze tellen vier punten voorsprong op de Rode Duivels, die wel twee wedstrijden minder hebben gespeeld.