Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar

Anderlecht lijkt de zomermercato zonder nieuwe spits af te sluiten. Hoewel de club na het vertrek van Kasper Dolberg en de blessure van Adriano Bertaccini dringend op zoek was naar extra aanvallende kracht, wijzen de signalen erop dat er geen versterking meer komt voor het sluiten van de markt.

Sportief directeur Olivier Renard had een aantal pistes lopen, maar botst op de financiële realiteit in het Lotto Park. De voorwaarden die hem door de Raad van Bestuur zijn opgelegd, laten weinig manoeuvreerruimte toe. Renard kan enkel handelen wanneer er eerst voldoende inkomsten tegenover staan.

De transfer van Dolberg leverde Anderlecht nog net genoeg op om het verlies van Europees voetbal enigszins te compenseren. Toch had men verwacht dat er meer geld zou vrijkomen via uitgaande transfers. Vooral de namen van Mario Stroeykens en Jan-Carlo Simic werden in de wandelgangen vaak genoemd.

Die verwachte uitgaande transfers bleven voorlopig echter uit. Voor Stroeykens en Simic was er concrete interesse, maar geen enkel bod dat in de buurt kwam van de door Anderlecht gevraagde sommen. Daardoor stokt ook de mogelijkheid om zelf nog serieus te investeren in een nieuwe centrumspits.

Vazquez en Cvetkovic

Coach Besnik Hasi zal het dus voorlopig moeten rooien met de aanwezige kern. Het gewicht van de aanval lijkt de komende maanden op de schouders van Luis Vazquez te zullen rusten. En ook de jonge Cvetkovic zal gebruikt worden. Een extra optie zou welkom geweest zijn, maar lijkt niet meer haalbaar.

Zo wordt steeds duidelijker dat Anderlecht de mercato afsluit zonder de verhoopte spits. Een risico, gezien de lange kalender die nog volgt, maar tegelijk een signaal dat de club financieel gedwongen is tot voorzichtigheid. Het vertrouwen zal dus uit de eigen kern moeten komen.