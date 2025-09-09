Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen

Bij Anderlecht loopt nog steeds Mario Stroeykens rond. De creatieve middenvelder werd door Besnik Hasi bewust nog amper gebruikt omdat hij normaal gezien zou vertrekken. Dat wordt steeds onwaarschijnlijker en Stroeykens kan een oplossing bieden voor het probleem dat ontstaan is.

Stroeykens kwam tot nu in de competitie aan een luttele 38 minuten speeltijd in vier korte invalbeurten. Dat had veel te maken met zijn status, maar ook met het feit dat hij eigenlijk rekende op die transfer en daarmee in zijn hoofd zat. Zoals iedereen intussen weet loopt het contract van de 20-jarige aanvallende middenvelder volgend jaar af.

In januari mag hij vrij onderhandelen

Dat maakt dat Anderlecht hem wou verkopen, maar daar tot nu toe niet in slaagde. De enige optie lijkt nog Turkije te zijn, want op dit moment komt Saoudi-Arabië niet in zijn plannen voor. In Turkije sluit de transfermarkt vrijdag, maar ook dat is niet zijn favoriete bestemming.

De kans is dus vrij groot dat hij gewoon blijft, minstens tot januari. Als dat het geval is, wil Anderlecht weer met hem rond de tafel gaan zitten. Als hij wil spelen, moet hij dan immers toch een contractverlenging overwegen. Sowieso wil Anderlecht hem niet gratis de deur zien uitlopen. In januari mag hij vrij onderhandelen met eender welke ploeg.

Hasi gaat niet bouwen op een speler die hij straks mogelijk weer verliest

Voor Besnik Hasi zou Stroeykens wel eens de oplossing kunnen zijn na het vertrek van Kasper Dolberg als straks Luis Vazquez de aanval niet blijkt te kunnen dragen. Stroeykens zou als valse negen kunnen spelen. Hij staat stevig op zijn poten, heeft een bovengemiddelde techniek en kan een goal maken.

Het hangt allemaal af van de volgende paar dagen en de bereidheid van Stroeykens en zijn entourage om toch weer te willen onderhandelen. Dat was tot nu toe niet het geval, maar ze weten ook dat Hasi niet gaat bouwen op een speler die straks gratis weg is. Het bestuur heeft daar ook wel iets over te zeggen.

Als hij niet vertrekt, kan het Neerpede-product een belangrijke schakel worden voor paars-wit. In het andere geval wordt het een vertrek door de kleine poort. Carrièreplanninggewijs zou het ook niet de beste optie zijn om zich nu te gaan begraven in een competitie die door weinigen gevolgd wordt. Om in het oog te houden...