Moeten de euro's bij Anderlecht straks uit Qatar komen? Zo zit de situatie momenteel

Bij Anderlecht blijft de zoektocht naar financiële ademruimte een heet hangijzer. De voorbije dagen dook het gerucht op dat Qatar Sports Investment, de groep rond PSG-baas Nasser Al-Khelaïfi, klaar zou staan om in te stappen. Maar voorlopig lijkt dat niet meer dan wishful thinking.

Marc Coucke zou op voorspraak van Michael Verschueren wel even met Al-Khelaïfi gesproken hebben. Dat voedde de speculaties, maar concrete gesprekken over een instap van Qatarese investeerders zijn er niet.

Ook het idee dat Wouter Vandenhaute zijn aandelen zou verkopen, is vandaag niet aan de orde. Hij beschikt via Mauvavie over een blokkeringsminderheid en blijft daarmee een sleutelfiguur in de aandeelhoudersstructuur.

Machtsverhoudingen muurvast

Zolang Vandenhaute zijn positie behoudt, kan Verschueren zijn droom om RSCA-voorzitter te worden dan ook niet waarmaken. De machtsverhoudingen liggen voorlopig muurvast.

Dat weerhoudt Coucke en Verschueren er niet van om hun samenwerking subtiel te etaleren. Hun gezamenlijke verschijning naast elkaar in het stadion werd door velen geïnterpreteerd als een signaal.

Voorlopig blijft de realiteit echter dat Anderlecht geen Qatares kapitaal mag verwachten. De club moet dus verder werken met de middelen die er zijn, en dat blijft een bron van frustratie bij een deel van de fans.