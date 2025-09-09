Niet Loïs Openda: Frank Raes zegt wie de grootste verliezer is bij de Rode Duivels na interlandperiode

Foto: © photonews
De Rode Duivels wonnen overtuigend van Liechtenstein en Kazachstan, maar volgens Frank Raes waren niet alle prestaties even positief. Voor hem was Leandro Trossard de grootste verliezer.

De Rode Duivels speelden afgelopen week twee interlands, tegen Liechtenstein en tegen Kazachstan. Uiteindelijk werd er ook twee keer gewonnen: 0-6 en 6-0.

Een mooi rapport. Enkele Rode Duivels grepen hun kans om zich in de kijker te spelen bij de nationale ploeg. Op de flanken waren dat vooraan vooral Malick Fofana en Jérémy Doku, terwijl Maxim De Cuyper als verdediger ook goede dingen liet zien.

Frank Raes zei onlangs dat Doku een robot was geworden van Pep Guardiola. "Doku heeft goed geluisterd en het harnas van Guardiola van zich afgeschud", zegt hij nu bij Het Nieuwsblad.

"Hij is iemand die het na een mislukte dribbel toch opnieuw probeert. Da’s mentaal sterk van hem. Er gaat altijd een enorme dreiging van Doku uit. Fofana heeft dat ook. De tegenstander krijgt schrik van die twee."

Maar er zijn ook Rode Duivels die op een negatieve manier werden opgemerkt. Loïs Openda bijvoorbeeld, die onzichtbaar was tegen Liechtenstein. Maar Frank Raes zag een nog grotere verliezer.

"De grootste verliezer van de twee voorbije matchen is misschien wel Trossard. Ook bij Arsenal zit hij ondertussen op de bank. De nationale ploeg en Trossard, da’s vooralsnog geen geslaagd huwelijk. Hij blijft wat hangen, net als Openda", besluit hij.

WK Kwalificatie (Europa)
België

