Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

Roda JC heeft per direct de samenwerking met middenvelder Ilias Splinter (20) beëindigd. De Limburger meldde zich bij zijn club af om privéredenen, maar werd korte tijd later gespot op het trainingsveld van Vitesse in Arnhem.

Technisch manager Rob Servais reageerde scherp op de kwestie. “Dit is niet hoe wij bij Roda met elkaar omgaan. Wij verwachten openheid en eerlijkheid van onze spelers", klonk het tegenover De Limburger.

Ook richting Vitesse uitte Servais kritiek. “Het was wel zo professioneel geweest als Vitesse ons op de hoogte had gebracht dat ze een speler van ons hadden uitgenodigd. Dat zou getuigen van respect tussen clubs.”

Vitesse heeft dringend spelers nodig

De Arnhemmers zijn op dit moment volop bezig met het aantrekken van versterkingen. Na het verkrijgen van hun proflicentie moet Vitesse vóór vrijdag nog zes spelers vastleggen om aan de vereiste zestien contractspelers te komen in de Keuken Kampioen Divisie.

Splinter was pas afgelopen zomer bij Roda JC neergestreken, nadat hij vertrok bij Jong AZ. In Kerkrade begon hij bij de Onder 21-ploeg, maar maakte in de voorbereiding indruk bij de hoofdmacht van trainer Kevin van Dessel.

De middenvelder beschikte echter niet over een profcontract en stond enkel als amateur op de loonlijst. Hij zat twee keer bij de wedstrijdselectie van Roda, maar kwam uiteindelijk nooit in actie voor het eerste elftal.