OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

SK Beveren reageert op het vertrek van Mathis Servais door het middenveld te versterken. Na Ferre Slegers haalt de club ook Dante Rigo binnen, ex-Belgisch jeugdinternational.

Mathis Servais vertrok onlangs bij SK Beveren. Hij kreeg de mogelijkheid om naar KV Mechelen te trekken, en greep die kans met twee handen.

Beveren was wel een belangrijke pion kwijt en moest op zoek gaan naar vervangers. Eerder op de week maakte de club de komst van Ferre Slegers al bekend.

Maar Beveren haalt nu nog een tweede middenvelder binnen. De club heeft zich versterkt met Dante Rigo, een voormalig Belgisch jeugdinternational die op dezelfde positie speelt als Slegers.

Tweede nieuwe middenvelder voor Beveren op twee dagen

Rigo speelde sinds zijn jeugd bij heel wat clubs uit Nederland. Nadien volgden Beerschot en het Franse Grenoble. Na zijn avontuur in Frankrijk zat hij zonder club, en dus kon hij transfervrij de overstap maken.

General Manager Bob Peeters is blij met zijn versterking. "Met Dante halen we een speler met de nodige ervaring in het Belgische én buitenlandse voetbal. Zijn traptechniek en voetbalinzicht zorgen voor een meerwaarde in onze kern. Dante was transfervrij waardoor we deze opportuniteit niet konden laten liggen."

"Na het vertrek van Mathis Servais wilden we het middenveld nog versterken. Met de komst van Ferre Slegers en Dante Rigo zijn we daar hopelijk in geslaagd", besluit Peeters.

