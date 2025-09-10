Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

Marc Wilmots hoopte nog steeds een linkervleugelverdediger en een centrale verdediger aan te trekken in de laatste uren van de transferperiode. Vincent Euvrard zit nu met een onvoldoende bezette sector.

Men verwachtte een drukke laatste transferdag aan de kant van Standard. Het werd echter niet echt druk, ondanks enkele laatste pogingen geleid door Marc Wilmots en de sportieve directie.

Ondanks interesse in het profiel van Eduard Sobol, hebben de Rouches besloten om de piste naar Eric Bocat te volgen, die weinig speeltijd kreeg bij Stoke City, voor de positie van linkervleugelverdediger. Echter, zijn Engelse club wilde geen vertrek onderhandelen, en de voormalige speler van Mouscron en Sint-Truiden bleef dus in Engeland.

Marc Wilmots, die de speler bijzonder waardeert, heeft hem al bovenaan zijn lijst geplaatst voor de winterse transferperiode. Daarom wilde hij niet opnieuw richting Sobol gaan of naar een ander profiel kijken. Hij verkiest om vertrouwen te hebben in het duo Alexandro Calut - Boli Bolingoli en wacht tot januari om Bocat aan te werven, om niet met vier linkervleugelverdedigers in de selectie te eindigen over enkele maanden.

Standard wil fouten uit het verleden vermijden

Maar vooral in het centrum van de verdediging werd de twaalfde zomeraanwinst van Standard verwacht. De club had bijna de komst van Mukhammadrasul Abdumazhidov, een 21-jarige Oezbeekse verdediger van Pakhtakor, bijna afgerond. Maar nadat hij naar België kwam, heeft hij uiteindelijk niet getekend bij de Rouches.

Marc Wilmots kende Abdumazhidov niet, want Jérôme Bonnisel, de rekruteringsdirecteur van Standard - waar Wilmots volledig op vertrouwt - had hem ontdekt. Echter, zijn medische keuring onthulde risico's op ernstige blessures bij aanzienlijke intensiteitsverhoging. De leiding wilde dus voorkomen dat ze fouten uit het verleden zouden herhalen door een contract aan een speler te geven die de medische keuring niet doorstond (hallo Moussa Djenepo, bijvoorbeeld).

In de laatste uren van de transferperiode hielden twee pistes de volledige aandacht aan de Maas vast. Standard vond ook dat het niet verkeerd zou zijn om een laatste creatief profiel aan te werven, maar de juiste kans deed zich niet voor.

Marc Wilmots, zoals hij bij zijn aankomst al had aangekondigd, wilde niet toegeven aan paniekreacties. Hij heeft al veel gerekruteerd aan het begin van de zomer en zal de balans opmaken in januari. Men kan echter betreuren dat hij te laat de noodzaak van extra verdedigers heeft opgemerkt, en nu zal Vincent Euvrard tot januari zijn handen vol hebben en improviseren met de beschikbare defensieve opties.