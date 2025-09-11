Behoudt KV Kortrijk zijn perfecte rapport? West-Vlamingen op zoek naar vijfde competitiezege op rij

Behoudt KV Kortrijk zijn perfecte rapport? West-Vlamingen op zoek naar vijfde competitiezege op rij

KV Kortrijk speelt zaterdagavond op het veld van Jong Genk. Het gaat op zoek naar een zesde zege op rij, want zowel in de competitie als in de Croky Cup wist het telkens te winnen. Toch is trainer Michiel Jonckheere op zijn hoede voor de tegenstander van zaterdag.

Het tussendoortje in de beker werd uitstekend verteerd door Michiel Jonckheere en KV Kortrijk. SK Londerzeel uit de tweede amateurafdeling werd met een droge 3-0 weer huiswaarts gestuurd.

En dus kan de focus bij de Kortrijkzanen opnieuw op de Challenger Pro League gelegd worden. Daarin staat Kortrijk nog steeds op kop met het maximumaantal van twaalf punten uit vier wedstrijden. Komende zaterdag zoeken de West-Vlamingen een vijfde competitiezege op rij.

Jonckheere ziet een ander Jong Genk dan vorig seizoen

Dat doet het op het veld van Jong Genk. In de persconferentie voorafgaand aan die partij is Jonckheere op zijn hoede voor zijn tegenstander: "Jong Genk is een heel andere ploeg dan vorig seizoen. Ze spelen realistisch voetbal, ze gaan uit van een goede organisatie en mikken op een directe omschakeling.”

Toch wil Jonckheere, zoals het van Kortrijk wordt verwacht dit seizoen, volop van eigen sterkte uitgaan: "Als we niet scherp zijn, gaan we punten verliezen. En ja, dat zal ooit wel eens gebeuren maar ons uitgangspunt is voor elke wedstrijd: spelen om te winnen, nooit voor een punt."

IJzeren defensie

En dus houden we de partij van Kortrijk nauwlettend in de gaten zaterdagavond. Benieuwd of de wittebroodsweken onder Jonckheere blijven duren. En vooral: zal Kortrijk opnieuw de netten proper houden? Dat lukte in de voorbije vier wedstrijden (beker en competitie) alleszins wel. Het is ondertussen al 434 minuten gelden dat Kortrijk een tegendoelpunt incasseerde.

Volg Jong Genk - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (13/09).

KV Kortrijk
Jong Genk
Michiel Jonckheere

