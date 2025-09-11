Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op...

Anthony Moris vindt zijn weg in Saoedi-Arabië. De voormalige doelman van Union Saint-Gilloise heeft het goed, zowel op als naast het veld.

Anthony Moris beleefde zijn eerste weken in Saoedi-Arabië. Een heel vreemde omgeving voor de doelman, die tot nu toe nooit de Belgische competitie had verlaten. Maar hij geeft in een interview met RTBF aan dat hij zich er als een vis in het water voelt.

"We zijn goed geïnstalleerd, met mijn vrouw en kinderen, met uitzicht op de brug naar Bahrein. Mijn kinderen gaan naar school met de kinderen van Nacho en Mateo Retegui. Ze maken kennis met een andere cultuur en leren een andere taal: mijn 7-jarige dochter spreekt al een beetje Arabisch", legt hij uit.

"Al-Khaleej is een gemiddelde club, zoals Charleroi, die zich richt op de jeugd, ze ontwikkelt en vervolgens aan de rijkere clubs verkoopt. Trainingen vinden 's avonds plaats, en overdag heb ik tijd om aan mijn familie te besteden", vervolgt Moris.

Beslissend in zijn eerste wedstrijd

Ook al was het niet eenvoudig om iedereen te verhuizen, heeft de transfer positieve gevolgen gehad voor het gezinsleven: "Ik haal de kinderen op van school, ik help ze met huiswerk, ik zie ze opgroeien, we maken samen wandelingen. Ik had dit nodig: ik moest naar het einde van de wereld gaan om eindelijk te genieten van mijn dierbaren."

Op het veld speelde de Luxemburgse international zijn eerste wedstrijd in zijn nieuwe kleuren vlak voor de winterstop. Tegen Al-Shabab van Yannick Carrasco (overwinning 1-4) gaf hij zelfs een assist met een lange uittrap. Bingo, want Moris heeft toevallig een assistentiepremie laten opnemen in zijn contract.

"We hebben er goed om gelachen... Hoeveel de premie waard is? Ik weet het niet: het is in SAR (de Saoedische munteenheid) en ik kan het niet omrekenen", glimlacht hij. Dat zorgt ervoor dat hij niet lang hoeft na te denken wanneer een aanvaller diep loopt.

Luxemburg
Anthony Moris

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 6
Georgië Georgië 3-0 Bulgarije Bulgarije
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Litouwen Litouwen 2-3 Nederland Nederland
België België 6-0 Kazachstan Kazachstan
Luxemburg Luxemburg 0-1 Slovakije Slovakije
Turkije Turkije 0-6 Spanje Spanje
Polen Polen 3-1 Finland Finland
Duitsland Duitsland 3-1 Noord-Ierland Noord-Ierland
Israël Israël 4-5 Italië Italië
Kroatië Kroatië 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Zweden Zweden
Zwitserland Zwitserland 3-0 Slovenië Slovenië
Gibraltar Gibraltar 0-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-2 Schotland Schotland
Griekenland Griekenland 0-3 Denemarken Denemarken
Armenië Armenië 2-1 Ierland Ierland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-1 Oekraïne Oekraïne
Noorwegen Noorwegen 11-1 Moldavië Moldavië
Frankrijk Frankrijk 2-1 IJsland IJsland
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1-2 Oostenrijk Oostenrijk
Cyprus Cyprus 2-2 Roemenië Roemenië
Hongarije Hongarije 2-3 Portugal Portugal
Servië Servië 0-5 Engeland Engeland
Albanië Albanië 1-0 Letland Letland

