Genk-aanwinst Erabi kwam niet om op de bank te zitten: "Strijden voor mijn basisplaats"

KRC Genk haalde Jusef Erabi binnen als nieuwe spits. Door het blijven van Oh krijgt de Zweed zware concurrentie, maar hij ziet dat als een uitdaging in zijn carrière.

KRC Genk haalde deze zomer Jusef Erabi binnen als nieuws spits, na het vertrek van Tolu Arokodare. Erabi maakte wel de keuze voor Genk toen de transfer van Hyeon-Gyu Oh naar Stuttgart rond leek te zijn.

Maar die transfer werd opgeblazen door de Duitsers. Nu moet Erabi dus concurreren met Oh en mogelijks ook met Robin Mirisola, die een fantastische partij speelde toen Oh op vertrekken stond.

Moordende concurrentie vooraan bij Genk

"Als je een stap hogerop wil zetten in je carrière hoort daar stevige concurrentie bij. Het is aan mij om daar mee om te gaan en te strijden voor mijn basisplaats. Dat zal me ook sterker maken", zegt hij erover bij Het Belang van Limburg.

De Zweede aanvaller heeft in ieder geval veel zin om zichzelf te tonen voor het Genkse publiek. "Ik kijk ernaar uit om voor hen mijn truitje nat te maken."

"Het is voor het eerst in mijn leven dat ik uit mijn comfortzone stap. Van de grootstad Stockholm naar Genk, van de Zweedse competitie naar de Belgische, van de Conference League naar de Europa League. Een stevige uitdaging", besluit Erabi.