Manchster United-legende hoopt op verandering en komt met gouden raad voor Senne Lammens
Foto: © photonews
Senne Lammens trok deze zomer naar Manchester United en maakt kans op een basisplek. United-legende Alex Stepney geeft de jonge Belg alvast duidelijke raad over hoe hij zich moet laten gelden.

Senne Lammens maakte zijn gedroomde transfer deze zomer. De doelman verliet Antwerp en trok naar Manchester United, waar hij duidelijk kans maakt om eerste keeper te zijn.

André Onana kreeg al bakken kritiek en zijn transfer naar Trabzonspor hangt in de lucht. Alex Stepney, een United-icoon dat 500 keer tussen de palen stond bij de Red Devils, kwam met goede raad voor Lammens.

Senne Lammens krijgt raad van Man. United-icoon

"Senne moet, zoals alle jonge keepers in zijn positie, laten zien dat hij de moed heeft om zichzelf te laten gelden. Zoveel jongeren begrijpen tegenwoordig niet dat de zestienmeter — en vooral de zone tussen de kleine rechthoek en de penaltystip — hún terrein is om te beheersen, zonder twijfels", zegt Stepney bij The Sun.

"Het is hun gebied en ze moeten het opeisen, met moed maar ook met autoriteit. Doen ze dat, dan krijgen ze meteen het respect van ploegmaats én tegenstanders."

"Sommigen zullen zeggen dat Senne in de derby gooien, na zijn jeugd in het Belgische voetbal, te veel druk is en te vroeg komt. Maar het kan net de perfecte kans zijn om meteen te tonen dat hij het in zich heeft om de enorme verantwoordelijkheid van doelman bij Manchester United aan te kunnen", besluit de voormalige doelman.

Manchester United
Senne Lammens

