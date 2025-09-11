Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen

Het is niet bepaald een modale, traditionele transferperiode die KV Mechelen achter de rug heeft, met zoveel uitgaand en inkomend verkeer. Sterkhouders als Schoofs en Storm moesten vervangen worden. Richting het einde van de mercato werden hun vervangers ook gehaald. Hun jonge leeftijd valt op.

De laatste drie inkomende transfers van KVM zijn allemaal vooraan in de twintig. Myron van Brederode (21) komt over van AZ en moet de opvolger van Storm worden. "Hij is iemand voor het aanvallende compartiment, of dat nu vanaf de flank is of iemand is die tussen de linies speelt. Hij behoorde bij AZ niet meer tot het voorplan. Daardoor konden we die jongen halen", verklaart Fred Vanderbiest die transfer.

De coach van Mechelen schat het potentieel van Van Brederode héél hoog in. "Daar verwacht ik in de toekomst veel van, eerlijk gezegd. Ik verwacht van hem creativiteit, het vooruit denken en spelen, het durven doordraaien. Zijn acties zijn vaak doelgericht. Zijn statistieken kunnen nog iets beter. Bij Fortuna Düsseldorf trapte hij elf of twaalf keer op doel en scoorde hij vier keer. Is dat genoeg voor een winger? Neen."



Zelfde proces volgen als Nikola Storm

Het doet Vanderbiest denken aan de voorganger van de Nederlander. "Hij moet nog meer naar doel durven trappen. We hebben hetzelfde meegemaakt met Niko (Storm, red.) destijds. Toen hij toekwam, had hij ook statistieken die iets beter konden. Die zijn daarna stapsgewijs beter en beter geworden, waardoor hij meer haalde uit één-op-één acties."

Het blijft de vraag of Van Brederode wel zal passen in het huidige Mechelse systeem. "Vooraan weet iedereen dat ze relatief vrij zijn om te bewegen. In het begin was dat met Storm en Mrabti ook niet simpel, maar de jongens hebben dat op korte tijd opgepikt. De spelers moeten zich niet vastpinnen op één positie. Van mij mogen ze gerust op de zijkant starten en dan naar binnenkomen."

Vanderbiest teert op Nederlandse opleiding KVM-aanwinst

In elk geval zorgt Van Brederode meer voor flexibiliteit. "Met hem erbij kunnen we nu misschien eens van systeem veranderen, want we kunnen hem links en rechts zetten. Voetballers die in Nederland geschoold zijn, kunnen doorgaan goed tussen de linies spelen en acties maken." Dat het zo'n intense transferperiode is geweest, daar klaagt Vanderbiest niet over. Daar zijn immers de nodige afspraken over gemaakt.