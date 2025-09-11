Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd
Foto: © photonews
De Italiaanse doelman Lamberto Boranga is volop bezig met het voorbereiden van een comeback. Hij speelde meer dan 200 wedstrijden in de eerste en tweede Italiaanse klasse, en trekt nu opnieuw zijn handschoenen aan. En dat op zijn... 83!

Opvallend verhaal uit Italië. Daar gaat de 82-jarige Lamberto Boranga binnenkort zijn comeback maken in het voetbal. Boranga is een doelman die honderden wedstrijden speelde in de Serie A en Serie B.

Boranga traint mee bij USD Trevana 2020, een team uit de zevende klasse waar hij meer dan zestig jaar geleden zijn eerste passen in het voetbal zette. Daar doet hij er nu alles aan om zijn comeback te maken.

Zijn leeftijd is voor Boranga alvast geen issue: “Voor mij is leeftijd niet wat er op mijn identiteitskaart staat. Wat telt, is mijn biologische leeftijd en vanuit dat oogpunt ben ik tussen de 58 en 62 jaar oud. Op goede dagen zelfs 50 jaar." vertelde hij onlangs aan het Italiaanse Corriere dell’Umbria.

Seks als deel van de training

Wat is dan het geheim van Boranga? “Ik eet weinig en gezond, drink geen alcohol en rook niet”, aldus Boranga in een gesprek met Repubblica. Maar dat is niet alles: “Ook seks is onderdeel van de training, een fysieke activiteit die bijdraagt ​​aan het welzijn, net als sport."

Op 28 september gaat hij nog één keer onder de lat staan. Tegen dan heeft Boranga al 83 kaarsjes uitgeblazen. Een onwaarschijnlijk verhaal, waar we alleen ons uiterste respect voor kunnen tonen.

