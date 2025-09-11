Union stelt nieuw complex voor: "Alles wat we nodig hebben voor zwaar seizoen"

Landskampioen Union trekt komend weekend naar Dender. Voorafgaand aan die wedstrijd hebben de Brusselaars hun nieuw trainingscomplex voorgesteld. Union traint niet langer in Lier, maar wel in Zaventem.

Ze trainen er zelf al een maand, maar nu heeft Union zijn trainingscomplex ook officieel voorgesteld. De spelers van de kampioen werken hun trainingen niet langer af in Lier, maar doen dat tegenwoordig een stuk dichter bij huis in Zaventem.

CEO Philippe Bormans is uiteraard zeer tevreden met het nieuwe complex. "Dit is alles wat we nodig hebben om ons goed te kunnen voorbereiden op wat alweer een zwaar seizoen zal worden", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

Dat er niet meer naar Lier moet worden uitgeweken, ziet Bormans als een goede zaak: "Dat we nu een stuk dichter bij ons stadion zitten dan voorheen, is sowieso al een meevaller. Ik denk dat we nu eindelijk een plek hebben die we echt naar onze hand hebben kunnen zetten, met twee perfect bespeelbare velden."

Exacte kopie van het veld in het Dudenpark

Dat Union niets aan het toeval overlaat, blijkt uit de grootte van één van de oefenvelden: "Het eerste veld is een kopie van ons veld in het Dudenpark, dus in dat opzicht is dat echt wel alles wat de jongens nodig hebben om zich optimaal klaar te stomen voor de wedstrijden."

Union trekt op zaterdag naar Dender. Mits een zege blijft het aan de leiding in de Jupiler Pro League. Daarna trekt het volgende week naar Eindhoven voor een eerste test in de Champions League, op bezoek bij de Nederlandse kampioen PSV.