Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard

Zal Tobias Mohr evolueren naar een linksback tegen Mechelen? Het is een mogelijkheid, aangezien hij deze positie innam tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De voormalige speler van Schalke heeft in het verleden al op die positie gespeeld en zegt er klaar voor te zijn.

Tobias Mohr heeft 505 van de 540 officiële speelminuten (afgezien van extra tijd) gespeeld sinds het begin van het seizoen. De Duitse vleugelspeler heeft delen van wedstrijden gespeeld als linksback, vooral in de tweede helft tegen Cercle Brugge. Een positie waarop hij in het verleden al heeft gespeeld.

"Ik heb al gespeeld als linksback, als rechtsback en zelfs op verschillende andere posities op het veld. Ik ben een veelzijdige speler en om op die positie van linksback te spelen is mogelijk voor mij, het past goed bij mijn kwaliteiten", verklaarde hij tijdens de persconferentie op woensdag.



Tobias Mohr, linksback tot januari bij Standard?

Tijdens de laatste uren van de transferperiode heeft de leiding van Standard gezocht naar een nieuwe linksback, namelijk Eric Bocat. De Rouches grepen ernaast en zullen waarschijnlijk opnieuw proberen in januari. Tobias Mohr geeft echter aan beschikbaar te zijn om Boli Bolingoli, Alexandro Calut, of zelfs Henry Lawrence te vervangen.

"Ik ben niet degene die beslissingen neemt. Het bestuur heeft misschien gedacht dat er behoefte was aan iemand anders, maar ik zal spelen waar de coach me nodig heeft. Het is natuurlijk een andere positie, maar ik heb het al gedaan."

Vincent Euvrard zal een keuze moeten maken, maar Tobias Mohr heeft al gespeeld op de positie van linksback in een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard en het is niet onmogelijk dat hij vrijdag tegen Mechelen op die positie zal worden opgesteld. In ieder geval zullen de Rouches een geduchte tegenstander tegenkomen die ze serieus moeten nemen om weer drie punten te behalen in Sclessin.

"Mechelen is heel goed gestart in het kampioenschap en heeft veel vertrouwen. We zien wat ze willen bereiken en onze eerste taak zal zijn om ze te stoppen. We hebben al onze kwaliteiten als team laten zien, maar een reeks nederlagen kan in voetbal gebeuren. De groep en ik willen laten zien dat we meer wedstrijden kunnen winnen", concludeerde Tobias Mohr, die beloofde dat we vrijdag in Sclessin "een ander Standard" zullen zien.